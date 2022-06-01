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Глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом «урагане»

Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил
 о надвигающемся экономическом "урагане".
РИА Новости
На банковский сектор надвигается экономический «ураган».
URA.Ru
Большие опасения у главы JPMorgan вызывают планы Федрезерва по сокращению объема активов на своем балансе.
Интерфакс
По итогам 2021 года экономика США выросла на 5,7%.
РИА Новости

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