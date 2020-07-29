Политика
Аргументы и ФактыГлава Йемена назначил нового губернатора Адена
Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади назначил своим указом нового губернатора Адена. Им стал один из лидеров сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Ахмед Хамид Лемлис, передает «Аль-Джазира». Также президент назначил новым главой сил безопасности Адена Мухаммеда аль-Хамиди.
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Общество
Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 00:44
Космос
Астрономы ESA определили источник радиоволн из глубин Вселенной
Астрономы впервые проследили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками, природа происхождения которых достоверно не установлена.
Экономика сегодня вчера в 23:25
Политика
В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".
Российская газета вчера в 23:59
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
Политика
Китай ответил США на вторжение в генконсульство КНР в Хьюстоне
По Венской конвенции и консульскому договору между Америкой и Китаем американская сторона не имела права проникать в помещения.
Evo-rus.com вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
Общество
Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются.
РИА Новости вчера в 20:16
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
МИД РФ ответил Вашингтону на претензии по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru вчера в 06:36
Футбол
ЦСКА презентует новую форму до первого домашнего матча сезона 2020/21
Первый домашний матч Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 ЦСКА проведет во втором туре против «Тамбова».
Bobsoccer вчера в 09:52
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Политика
Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Севастополе
Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением морского парада в Севастополе в честь дня Военно-морского флота.
Lenta.ru вчера в 22:57
Наука
Нейросеть научили различать конкретных птиц одного вида со спины
Специальная система, которая позволит отличать птиц одного вида друг от друга, разработана группой ученых из Франции, Португалии и Германии.
NewInform вчера в 12:56
Авто
ЗАЗ будет выпускать бюджетные универсалы
Car.ru вчера в 05:01
Происшествия
В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Мария Голубкина изменила цвет волос и помолодела на 15 лет
RuNews24.ru вчера в 05:08
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском вчера в 10:05
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Космос
Virgin Galactic показала интерьер кабины Space Ship Two
Вашингтон, 28 июля 2020, 23:53 — REGNUM Компания Virgin Galactic представила интерьер кабины Space Ship Two, предназначенной для «туристических» полетов, 28 июля сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 16:53
Здоровье
Диабет увеличивает риск смерти от коронавируса в 12 раз
Диабетики, заболевшие коронавирусной инфекцией, в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают от Covid-19.
Новый День 27 июля в 01:43
Общество
Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса
Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.
Ведомости вчера в 22:57
Футбол
Икарди: в реальности Неймар совсем не такой, каким его представляют
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди рассказал о своих товарищах по команде Неймаре и Килиане Мбаппе.
Чемпионат вчера в 23:48
Общество
Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга»
В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».
РБК 00:00
Здоровье
Три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Приморье
В Приморье за последние сутки умерли три пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае возросло до 77.
EastRussia вчера в 22:43
Политика
В США хотят наводнить Европу газом ради «энергетической безопасности»
"Расширение американского энергетического экспорта поможет обеспечить Европе большую безопасность", - отметила Кэрол Миллер.
РЕН ТВ вчера в 23:50
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:16
Общество
Врачи рассказали об опасности дыни и арбуза
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", что дыня противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и детям до двух лет.
Москва 24 вчера в 22:37
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Экономика
Стало известно о массовом интересе россиян к одному региону
Стало известно о массовом интересе российских туристов к Дальнему Востоку — большинство россиян хотели бы воспользоваться новыми чартерными рейсами и отправиться в путешествие по региону.
Lenta.ru вчера в 22:43