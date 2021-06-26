Глава ХДС назвал «Северный поток — 2» экономическим проектом
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что возможность оказания помощи Украине в вопросах укрепления ее энергетики из-за окончания строительства газопровода «СП-2» изучают власти Германии и США.В источнике
С чего всё началось
Лидер ХДС допустил остановку «Северного потока — 2» в случае его использования «против Украины»
Лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта "Северный поток — 2" в случае его использования "против Украины".
РИА Новостивчера в 13:39
Лидер ХДС допустил остановку «Северного потока — 2» в случае его использования «против Украины»
РИА Новостивчера в 13:39
Кандидат в канцлеры ФРГ назвал возможную причину остановки «Северного потока – 2»
Взгляд.рувчера в 14:11