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Глава ХДС назвал «Северный поток — 2» экономическим проектом

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что возможность оказания помощи Украине в вопросах укрепления ее энергетики из-за окончания строительства газопровода «СП-2» изучают власти Германии и США.В источнике

С чего всё началось

Лидер ХДС допустил остановку «Северного потока — 2» в случае его использования «против Украины»

Лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта "Северный поток — 2" в случае его использования "против Украины".
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