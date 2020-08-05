Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Смотрите также
Михаил Ефремов в суде не признал вину по делу о ДТП
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
Белоруссия купит в августе 1,21 млн тонн нефти из России
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Любовница Энди Картрайта рассказала об отношениях с рэпером
В Турции заявили о резком росте случаев коронавируса на курортах
Посольство не получило новых данных о пострадавших в Бейруте россиянах
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на пост главы Хабаровского края
В Хабаровском крае назначили нового зампреда правительства региона
Дегтярев повесил в кабинете в Хабаровске портрет тульского губернатора
Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Михаил Ефремов в суде не признал вину по делу о ДТП
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Прототип корабля Starship совершил первый успешный полет
Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.В источнике
С чего всё началось
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС22:42
Подробнее о событии