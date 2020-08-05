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ТАСС
ТАСС

Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС22:42
Подробнее о событии
РБК

Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора

РБК01:10
RT на русском

Дегтярёв заявил, что не планирует повышать себе зарплату

RT на русском00:59
РИА Новости

Дегтярев не захотел повышать себе зарплату

РИА Новости00:18
Известия

Дегтярев не будет повышать себе зарплату

Известия23:20
Lenta.ru

Дегтярев отказался повышать себе зарплату

Lenta.ru23:16
Московский Комсомолец

Дегтярев не стал повышать размер своей зарплаты

Московский Комсомолец23:50
ТАСС

Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

ТАСС22:42

Древний Марс был покрыт льдами, под которыми текли реки

Проведя анализ 10000 марсианских долин и кратеров, североамериканские ученые предположили, что большая доля рельефных углублений на планете произошла не из-за рек, как было принято считать раньше, а из-за так называемого ледяного щита.
Древний Марс был покрыт льдами, под которыми текли реки
TV BRICSвчера в 12:10
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В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка

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Российская газета03:17
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Минус Маммана. Кто ещё покинет «Зенит»

В летнее трансферное окно "Зенит" помимо Шатова, Смольникова, Кокорина и Ивановича покинут ещё несколько футболистов, первым из которых станет Эмануэль Маммана, отправляющийся в аренду в "Сочи".
Bobsoccer04:05

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Луки.рувчера в 06:30
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