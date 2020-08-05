Политика
ТАССГлава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату, она останется такой же, как при предшественнике Сергее Фургале.РИА Новости00:18
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