Политика

ТАССТАССГлава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
Читать в источнике
Комментировать167
с чего всё началось

Дегтярев не захотел повышать себе зарплату

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату, она останется такой же, как при предшественнике Сергее Фургале.
РИА Новости00:18

Подробнее о событии

Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора

РБК01:10

Дегтярев не будет повышать себе зарплату

Известиявчера в 23:20

Дегтярев заявил, что не станет повышать себе зарплату

Газета.Ru00:53

Дегтярев не захотел повышать себе зарплату

РИА Новости00:18

Дегтярёв заявил, что не планирует повышать себе зарплату

RT на русском00:59

Дегтярев отказался повышать себе зарплату

Lenta.ruвчера в 23:16

Дегтярев усилит контроль за лесовосстановлением в Хабаровском крае

ТАССвчера в 23:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Общество

На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом

На турецких курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом.
Lenta.ru 01:10
139
Здоровье

94 случая коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в регионе еще у 94 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выписаны по выздоровлений 116 пациентов, зарегистрировано 4 смерти носителей коронавируса, в том числе две непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:41
855
Происшествия

При взрыве в Бейруте 50 человек погибли и 2,8 тысячи пострадали

При мощном взрыве в морском порту Бейрута 50 человек погибли и 2750 пострадали, передает телеканал Al Hadath в своем Twitter-аккаунте.
Mockva.ru вчера в 15:46
1
Технологии

Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4

Srnsk 01:50
17
Происшествия

Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

RT на русском 02:54
17
Происшествия

Ефремова доставили на первое заседание суда по делу о ДТП

Москва, 5 августа 2020, 09:56 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) доставила актера Михаила Ефремова на первое заседание суда по делу о смертельном ДТП, сообщает 5 августа ИА REGNUM.
REGNUM 02:56
18
Происшествия

Фото владельца судна, груз с которого привел к взрыву в порту Бейрута

Пятый канал 02:46
10
Общество

Россияне назвали основные причины увольнения с работы

Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
178
Политика

В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
68
Общество

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
122
Общество

У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск

Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
6
Происшествия

У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими

RT на русском вчера в 17:40
68
Политика

Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма

Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
119
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
414
Происшествия

Высаженный из самолета в Барнауле пассажир угрожал звонком маме

Летевшего из Иркутска в Анапу нетрезвого туриста высадили из самолета в аэропорту Барнаула за курение на борту, в ответ он стал угрожать полицейским, что его мать вызовет следователей, видео инцидента представило управление на транспорте МВД России по СФО.
РИА Новости 03:02
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 03 августа в 08:32
119
Общество

Волочкова продает купель, чтобы оплатить штрафы

Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою купель, чтобы оплатить штрафы. Об этом она написала в Instagram.
Газета.Ru 02:14
2
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
380
Хоккей

СКА разгромил «Локомотив» в первом матче на турнире в Сочи

Петербургский СКА одержал уверенную победу над ярославским «Локомотивом» в первом матче на предсезонном турнире в Сочи.
Newia.ru 01:39
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
671
Общество

Подруга Картрайта рассказала о своих отношениях с погибшим рэпером

Подруга погибшего рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко заявила на допросе, что встречалась с ним в течение двух лет, а супруга музыканта Марина Кохал знала об их отношениях, сообщает «Пятый канал».
Аргументы и Факты 01:58
3
Шоу-бизнес

Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com вчера в 09:29
43
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru вчера в 06:46
321
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
371
Авто

АвтоВАЗ назвал в РФ скидки на автомобили Lada в августе

По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» автолюбители могут получить скидку в 10%.
Evo-rus.com 02:00
48
Технологии

Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов

Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов.
Piter.tv 01:41
44
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
718
Здоровье

Онколог объяснил, что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека

Доказано, что образ жизни имеет значение. Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака.
Российская газета 00:33
6
Футбол

«Спартак» заинтересован в приобретении чемпиона Европы

Московский "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестер Сити" Адриена Силвы, сообщает O Jogo.
Газета.Ru 02:39
Фигурное катание

Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru вчера в 14:01
8
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное