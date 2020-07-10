Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в ИВС на Петровке, 38.

с чего всё началось

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство. Об этом он сообщил представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые побывали в изоляторе временного содержания.

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