Общество
РИА НовостиГлава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом Коновалов сообщил в понедельник на заседании правительства.
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Члены моего правительства должны быть вне обвинений со стороны следствия, поэтому я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности и.о. зама и министра.
— Валентин Коновалов, российский политикТАСС 00:55
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Глава Хакасии отстранил Сергея Новикова от занимаемой должности
Республиканская Телевизионная Сеть00:37
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:40, Ашберн
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