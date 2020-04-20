Члены моего правительства должны быть вне обвинений со стороны следствия, поэтому я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности и.о. зама и министра.

Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом Коновалов сообщил в понедельник на заседании правительства.

Глава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама

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