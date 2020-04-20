Общество

Lenta.ruLenta.ruГлава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя

Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере. Он заявил об этом на заседании правительства, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Глава Хакасии отстранил Сергея Новикова от занимаемой должности

Республиканская Телевизионная Сеть00:37

Глава Хакасии отстранил Сергея Новикова от занимаемых должностей

Московский Комсомолец Хакасия01:38

Задержанный по делу о коррупции и.о. замглавы Хакасии отстранен от должности

ТАСС00:55

Глава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама

РИА Новости00:42

Полномочия Новикова распределили между замами Коновалова

Пульс Хакасии02:58

Глава Хакасии жестко высказался о коррупции в правительстве

Хакасия00:32

Глава Хакасии уволил своего зама с формулировкой «вор должен сидеть в тюрьме»

ИА Хакасия00:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
202
Экономика

Зернотрейдеры уходят на каникулы

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтверждает, что многие экспортеры уходят с рынка и минимизируют объемы свежей заготовки.
Коммерсантъ вчера в 17:40
1
Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС вчера в 06:23
52
Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
255
Общество

Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе

Аномально холодная погода установится в европейской части России на грядущей неделе, тогда как в Сибири будет аномально жарко, заявил в интервью РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Газета.Ru 02:31
36
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
569
Футбол

Экс-форвард ЦСКА вошел в топ-50 худших игроков в истории АПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса вошел в рейтинг 50 худших игроков в истории английской Премьер-лиги по версии издания FourFourTwo.
Нева Спорт 02:20
Технологии

Свежее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»

Плановое обновление Windows 10, которое выпустили неделей ранее разработчики операционной системы, неожиданно привело к серьезным проблемам у установивших его пользователей.
OAnews 01:43
10
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
3,7K
Общество

Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $ 10 на подписку в Twitch

Чемпионат вчера в 17:00
16
Общество

За сутки коронавирусом в России заразились шесть тысяч человек

За минувшие сутки в России выявлено 6 060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Русская Планета вчера в 04:32
Культура

Третьяковка перенесет выставку живописи романтизма на декабрь

Экспозиция перенесена на март 2021 года.
ТАСС 02:37
Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
1,2K
Общество

Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Московские власти распорядились ввести стимулирующие выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Газета.Ru вчера в 03:06
700
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва вчера в 09:05
33
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,7K
Происшествия

В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом

В Сургуте ночью скончалась первая пациентка с коронавирусом, ей было 70 лет.
Российская газета 02:07
2
Общество

В России проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус

Mossovetinfo.ru – В России на сегодняшний день проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Моссовет 01:48
1
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Общество

Лесные пожары могут способствовать распространению коронавируса

АБН 02:30
Здоровье

Власти Белоруссии ожидают стабилизации ситуации с COVID-19 через месяц

Как сообщает телеканал ОНТ, главный государственный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова сообщила, что ситуация со вспышкой коронавируса может стабилизироваться в стране уже через четыре недели.
Московский Комсомолец вчера в 16:55
2
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
3,5K
Общество

Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России

Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
77
Политика

Посольство России в Праге объяснило причины «изменения» адреса

Посольство России в Чехии опровергло информацию, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД, о том, что оно якобы намерено использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, 34.
РИА Новости 18 апреля в 20:58
2K
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости вчера в 20:15
312
Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
48
Политика

Названы организаторы акций против самоизоляции в США

Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США.
Lenta.ru 01:13
30
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
81
Общество

В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса

В РАН дали очевидный прогноз второй волны пандемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 02:58
959
Общество

Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России

По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
252
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное