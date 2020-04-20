Общество

Lenta.ruLenta.ruГлава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя

Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере. Он заявил об этом на заседании правительства, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Полномочия Новикова распределили между замами Коновалова

Пульс Хакасии02:58

Глава Хакасии отстранил Сергея Новикова от занимаемых должностей

Московский Комсомолец Хакасия01:38

Глава Хакасии жестко высказался о коррупции в правительстве

Хакасия00:32

Глава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама

РИА Новости00:42

Глава Хакасии отстранил Сергея Новикова от занимаемой должности

Республиканская Телевизионная Сеть00:37

Задержанный по делу о коррупции и.о. замглавы Хакасии отстранен от должности

ТАСС00:55

Глава Хакасии уволил своего зама с формулировкой «вор должен сидеть в тюрьме»

ИА Хакасия00:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:41, Ашберн
Общество

Вице-премьер Борисов переназначил Токарева главой «Транснефти»

Вице-премьер России Юрий Борисов переназначил Николая Токарева главой компании «Транснефть» на ближайшие пять лет.
Известия 03:59
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
658
Общество

Ситуацию в реальном секторе экономики в Башкирии мониторят ежедневно

В состав ситуационного центра вошли три рабочие группы по основным направлениям: малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и инвестиции реального сектора экономики, торговля и продовольственное обеспечение.
Московский Комсомолец вчера в 22:51
1
Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек

У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
5
Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости вчера в 16:56
463
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
3
Общество

Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России

В Москве за сутки погибли 28 человек, еще четверо скончались в республике Башкортостан, трое в Краснодарском крае.
Газета.Ru 03:49
43
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
468
Финансы

Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Наука

В РАН оценили сценарий искусственного происхождения коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, наиболее вероятный сценарий искусственного возникновения коронавируса может быть связан с попыткой адаптировать его к другому биологическому виду.
ToDay News Ufa 03:20
16
Энергетика

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
173
Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
1,5K
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Общество

Оперштаб скорректировал данные по Москве и области

Согласно информации подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом, в число всех заболевших входят люди люди в возрасте от 18 до 45 лет (256 человек), в возрасте от 46 до 64 лет (272 человека), от 65 до 94 лет (138 человек) и 43 ребенка.
Вести.Ru вчера в 09:37
208
Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
463
Политика

Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин

Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин.
RT на русском 04:25
Здоровье

Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни

Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.
ФАН 01:04
15
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,7K
Транспорт

В Подмосковье вводят новые правила использования цифровых пропусков

В Подмосковье новые правила оформления и использования цифровых пропусков вводятся со среды, 22 апреля, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Ugpressa.ru 18 апреля в 18:22
283
Происшествия

В Севастополе годовалый ребенок заразился коронавирусом

Девочка возрастом год и два месяца заразилась коронавирусной инфекцией от матери в Севастополе, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 03:33
3
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
2,7K
Здоровье

На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей

Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
35
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
144
Общество

В Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом

Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер.
ТАСС 03:43
44
Общество

В Воронежской области заболели коронавирусом ещё 24 человека

Напомним, в Воронежской области победили опасную инфекцию только 28 человек.
TV Губерния 03:44
95
Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
785
Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Российская газета 00:26
294
Общество

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва вчера в 16:54
679
Общество

Россиянам начали готовить крупные доплаты. Мишустин принял решение

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает максимальные выплаты для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 г.
Konkurent.ru вчера в 19:19
7
Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
717
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное