Общество
Lenta.ruГлава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере. Он заявил об этом на заседании правительства, передает РИА Новости.
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Глава Хакасии отстранил Сергея Новикова от занимаемой должности
Республиканская Телевизионная Сеть00:37
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:41, Ашберн
Общество
Вице-премьер Борисов переназначил Токарева главой «Транснефти»
Вице-премьер России Юрий Борисов переназначил Николая Токарева главой компании «Транснефть» на ближайшие пять лет.
Известия 03:59
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
Ситуацию в реальном секторе экономики в Башкирии мониторят ежедневно
В состав ситуационного центра вошли три рабочие группы по основным направлениям: малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и инвестиции реального сектора экономики, торговля и продовольственное обеспечение.
Московский Комсомолец вчера в 22:51
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек
У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Общество
Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
В Москве за сутки погибли 28 человек, еще четверо скончались в республике Башкортостан, трое в Краснодарском крае.
Газета.Ru 03:49
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Наука
В РАН оценили сценарий искусственного происхождения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, наиболее вероятный сценарий искусственного возникновения коронавируса может быть связан с попыткой адаптировать его к другому биологическому виду.
ToDay News Ufa 03:20
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Оперштаб скорректировал данные по Москве и области
Согласно информации подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом, в число всех заболевших входят люди люди в возрасте от 18 до 45 лет (256 человек), в возрасте от 46 до 64 лет (272 человека), от 65 до 94 лет (138 человек) и 43 ребенка.
Вести.Ru вчера в 09:37
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Политика
Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин
Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин.
RT на русском 04:25
Здоровье
Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни
Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.
ФАН 01:04
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Транспорт
В Подмосковье вводят новые правила использования цифровых пропусков
В Подмосковье новые правила оформления и использования цифровых пропусков вводятся со среды, 22 апреля, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Ugpressa.ru 18 апреля в 18:22
Происшествия
В Севастополе годовалый ребенок заразился коронавирусом
Девочка возрастом год и два месяца заразилась коронавирусной инфекцией от матери в Севастополе, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 03:33
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
Здоровье
На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
В Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом
Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер.
ТАСС 03:43
Общество
В Воронежской области заболели коронавирусом ещё 24 человека
Напомним, в Воронежской области победили опасную инфекцию только 28 человек.
TV Губерния 03:44
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Общество
Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Вечерняя Москва вчера в 16:54
Общество
Россиянам начали готовить крупные доплаты. Мишустин принял решение
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает максимальные выплаты для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 г.
Konkurent.ru вчера в 19:19
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26