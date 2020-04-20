Общество
Lenta.ruГлава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере. Он заявил об этом на заседании правительства, передает РИА Новости.
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Глава Хакасии отстранил Сергея Новикова от занимаемой должности
Республиканская Телевизионная Сеть00:37
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество
Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24.
РИА Новости 05:22
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Общество
«Яндекс» показал изменение интересов россиян во время самоизоляции
Какие запросы пользователей влетели вверх, а какие стали реже, определил «Яндекс» в своих исследованиях «Не выходя из дома».
Известия 05:36
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда
РИА Новости 05:58
Космос
Роскосмос показал «Ракету Победы»
Роскосмос опубликовал снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14» и «Ракеты Победы» — носителя «Союз-2.1а» с нанесённым на него логотипом 75-й годовщины Победы, георгиевской ленты и орденов Великой Отечественной войны.
News.ru 18 апреля в 08:58
Здоровье
В Башкирии выросло количество умерших от коронавируса
Сообщается, что всего в России выявлено за сутки 4268 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 76 регионах.
Горобзор.ру 03:41
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
В Пензенской области еще 25 человек заболели коронавирусом
Возраст пациентов от 4-х до 92 лет Оперштаб обнародовал актуальные данные по коронавирусу в Пензенской области.
Prо Город Пенза 03:22
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Гаджеты
LG на видео показала дизайн нового смартфона Velvet
LG уже продемонстрировала новый дизайн смартфона Velvet. Ранее корейский производитель никогда не использовал подобные решения.
Astera вчера в 13:31
Здоровье
Опасность коронавируса для беременных раскрыта
По словам акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, к группе риска заражения коронавирусной инфекцией относятся не только граждане старше 65 лет, но и беременные женщины.
Evo-rus.com 01:23
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых
Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Наука
Назван период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен
По словам ученых, заболевший наиболее заразен в первые 2-3 дня до появления симптомов, а контагиозность достигает максимального значения за 0,7 дня до того момента, когда заболевание начинает проявляться.
Live24 05:59
Биатлон
Роберт Кабуков назвал допинг Логинова случайностью
Логинов был дисквалифицирован за употребление ЭПО.
Спорт день за днем 05:38
Экономика
Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 17 апреля в 05:18
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
Общество
Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных
Отвечая на вопрос о мерах поддержки граждан, Костин отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но сейчас для нее не время».
РБК 02:00
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Здоровье
НИИ имени Свержевского начнет принимать пациентов с онкологией
Вечерняя Москва 04:35
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Наука
Исследование показало эффективность стерилизации медицинских масок
ToDay News Ufa вчера в 05:08