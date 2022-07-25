Представители делегации конгрессменов США, которая накануне, 23 июля, посетила Киев, считают, что Вашингтону нужно разрешить Пентагону направить военных советников на Украину, чтобы помочь координировать поставки вооружения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о разрушенной демократии и заявление экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.
Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭЦ в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил в воскресенье, 24 июля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
Китай с начала года не инвестировал в РФ в рамках инициативы "Один пояс — один путь", пишет Financial Times со ссылкой на доклад Центра зеленых финансов и развития при Фуданьском университете в Шанхае.