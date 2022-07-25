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Глава Херсонской области Стремоусов заявил о провале попытки контрнаступления ВСУ

Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах.
Lenta.ru
«Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», – добавил чиновник.
Аргументы и Факты
Стремоусов указал, что «ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было».
Взгляд.ру
Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
РИА Новости

Подробнее о событии

Власти Херсонской области сообщили о безуспешном контрнаступлении ВСУ
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Замглавы ВГУ Херсонщины Стремоусов рассказал о крахе ВСУ при попытке контрнаступления
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