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Глава КНШ США Милли: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми и до 300 ранеными

США оценивают ежедневные потери украинской армии в 100 человек убитыми и около 100-300 человек ранеными.
Lenta.ru
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
"Оценка потерь в войне всегда невероятно сложна, и в большинстве случаев изначальная оценка потерь является неверной. Порой требуются многие месяцы или даже годы, чтобы дать правильную оценку потерь", - отметил глава КНШ.
ТАСС
На прошлой неделе советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинские войска теряют от 100 до 200 военнослужащих.
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

Пентагон: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми по мере развития спецоперации России
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В США считают, что ВСУ теряют убитыми примерно 100 человек в сутки, ранеными - 100-300
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