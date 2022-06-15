Lenta.ruГлава КНШ США Милли: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми и до 300 раненымиСША оценивают ежедневные потери украинской армии в 100 человек убитыми и около 100-300 человек ранеными.Lenta.ruРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА Новости"Оценка потерь в войне всегда невероятно сложна, и в большинстве случаев изначальная оценка потерь является неверной. Порой требуются многие месяцы или даже годы, чтобы дать правильную оценку потерь", - отметил глава КНШ.ТАССНа прошлой неделе советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинские войска теряют от 100 до 200 военнослужащих.Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваГазета.RuИзвестияНародные новостиCT newsЦарьградREGNUMРБКLife.ruПолитика СегодняRT на русскомФАНПодробнее о событииПентагон: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми по мере развития спецоперации РоссииNews.ru14:10В США считают, что ВСУ теряют убитыми примерно 100 человек в сутки, ранеными - 100-300ТАСС14:31Самое цитируемоеГлава комитета начальников штабов ВС США Милли: Украина ежедневно теряет до 100 человек убитымиГазета.Ru13:58Глава КНШ США Милли: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми и до 300 раненымиLenta.ru14:09В Пентагоне оценили ежедневные потери ВСУ примерно в 100 человек убитымиRT на русском13:52Пентагон: ежедневно на Украине гибнет около 100 военнослужащихИзвестия13:49В Пентагоне оценили ежедневные потери ВСУ примерно в 100 человек убитыми и до 300 раненымиРИА Новости13:44Показать ещёОценить410Поделиться