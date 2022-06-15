Lenta.ruГлава КНШ США Милли: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми и до 300 раненымиСША оценивают ежедневные потери украинской армии в 100 человек убитыми и около 100-300 человек ранеными.Lenta.ru"В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными", - сообщил глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.CT news"Оценка потерь в войне всегда невероятно сложна, и в большинстве случаев изначальная оценка потерь является неверной. Порой требуются многие месяцы или даже годы, чтобы дать правильную оценку потерь", - отметил глава КНШ.ТАСС11 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев потерял до 10 тыс. военнослужащих с начала боевых действий.РБКЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваАбзацГазета.RuИзвестияНародные новостиCT newsYakutsk.ruЦарьградREGNUMРБКLife.ruPravda.RuПолитика СегодняRT на русскомПятый каналКомсомольская правдаПолитРоссияA42.RUПодробнее о событииПентагон: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми по мере развития спецоперации РоссииNews.ruвчера в 14:10В США считают, что ВСУ теряют убитыми примерно 100 человек в сутки, ранеными - 100-300ТАССвчера в 14:31Самое цитируемоеГлава КНШ США Милли: ВСУ ежедневно теряют примерно 100 человек убитыми и до 300 раненымиРИА Новостивчера в 13:44Глава комитета начальников штабов ВС США Милли: Украина ежедневно теряет до 100 человек убитымиГазета.Ruвчера в 13:58В Пентагоне оценили ежедневные потери ВСУ примерно в 100 человек убитымиRT на русскомвчера в 13:52Пентагон: ежедневно на Украине гибнет около 100 военнослужащихИзвестиявчера в 13:49Глава КНШ США Милли: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми и до 300 раненымиLenta.ruвчера в 14:09Показать ещёОценить716Поделиться