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Глава КНШ США Милли: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми и до 300 ранеными

США оценивают ежедневные потери украинской армии в 100 человек убитыми и около 100-300 человек ранеными.
Lenta.ru
"В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными", - сообщил глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
CT news
"Оценка потерь в войне всегда невероятно сложна, и в большинстве случаев изначальная оценка потерь является неверной. Порой требуются многие месяцы или даже годы, чтобы дать правильную оценку потерь", - отметил глава КНШ.
ТАСС
11 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев потерял до 10 тыс. военнослужащих с начала боевых действий.
РБК

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