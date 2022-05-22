"Сейчас мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и серьёзно намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке", — высказался Марк Милли.
Пришедшие к российскому посольству сторонники Украины и полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) завершили свою акцию раньше, чем собравшиеся здесь же сочувствующие России граждане Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Минимум пять компаний Китая могут перестать строить модули для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» до конца мая, уведомляет 22 мая издание South China Morning Post со ссылкой на источник.