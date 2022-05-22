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Глава КНШ ВС США Милли заявил о растущем потенциале конфликта держав с участием РФ и КНР

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли предупредил о возросшем риске конфликта между мировыми державами.
Lenta.ru
Милли выступил перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт.
Взгляд.ру
"Сейчас мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и серьёзно намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке", — высказался Марк Милли.
Pravda.Ru
Главными целями ВС РФ остаются защита мирного населения юго-востока, демилитаризация и денацификация Украины.
ТК Звезда

Подробнее о событии

Глава КНШ ВС США Милли заявил о растущем потенциале конфликта держав с участием РФ и КНР
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