Политика
РИА НовостиГлава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
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Экономика
Адвокат дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки
Адвокат Владимир Постанюк дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки. Необходимо обратиться в банк, причём в письменной форме.
RT на русском 03 июля в 15:45
Транспорт
Открыт новый участок платной трассы М-4 «Дон» под Воронежем
Открытие нового участка платной трассы станет большим подарком для россиян в преддверии курортного сезона, заметил глава региона.
Народные новости 02:26
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:06
Автоспорт
Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
Политика
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
Футбол
В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
Политика
Путин объяснил правильность поправок к Конституции
Ранее Путин рассказал, что в Конституции СССР была «мина замедленного действия» о праве выхода республик из Союза.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Происшествия
В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища
Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru 09:04
Экономика
Грецию не устроили условия финансовой помощи от Евросоюза
Условия, на которых Евросоюз предлагает оказать финансовую помощь в ликвидации последствий вызванного пандемией кризиса, не подходят Греции, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис 5 июля в интервью Financial Times.
ИА Красная Весна 05:50
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Здоровье
Эксперты поделились методом диагностики серьезных болезней по языку
Язык человека может многое рассказать о его здоровье, утверждают австралийские стоматологи.
Вести.Ru 10:01
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой 03 июля в 09:51
Общество
В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова
Газета.Ru вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович.
StarHit.ru 06:00
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
Общество
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой
В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
Вести.Ru 07:50
Космос
Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года
Первый космический аппарат современной России на спутнике Земли «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО имени Лавочкина.
Аргументы и Факты 02:15
Общество
Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости 03 июля в 13:24
Армия и оружие
В Турции российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35
Пока Турция не афиширует результаты тестирования российских С-400 на американских истребителях пятого поколения.
Вечерний курьер 06:00
Происшествия
Россиянин избил 10-летнего мальчика и полгода оставался безнаказанным
Житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке и полгода оставался безнаказанным, однако его матери удалось добиться штрафа для россиянина.
Lenta.ru 09:41
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
Здоровье
Опасное свойство клубники назвал диетолог
ToDay News Ufa 05:11
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11