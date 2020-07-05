Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.

Экономика Адвокат дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки Адвокат Владимир Постанюк дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки. Необходимо обратиться в банк, причём в письменной форме.

Футбол «Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Автоспорт Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. 1

Политика Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.

Политика Путин объяснил правильность поправок к Конституции Ранее Путин рассказал, что в Конституции СССР была «мина замедленного действия» о праве выхода республик из Союза. 10

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей «По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс». 1,8K

Экономика Грецию не устроили условия финансовой помощи от Евросоюза Условия, на которых Евросоюз предлагает оказать финансовую помощь в ликвидации последствий вызванного пандемией кризиса, не подходят Греции, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис 5 июля в интервью Financial Times.

Происшествия Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 121

Шоу-бизнес Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович. 2

Хоккей «Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо». 2

Общество Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна. 13

Космос Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года Первый космический аппарат современной России на спутнике Земли «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО имени Лавочкина. 14

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 4,3K

Происшествия Россиянин избил 10-летнего мальчика и полгода оставался безнаказанным Житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке и полгода оставался безнаказанным, однако его матери удалось добиться штрафа для россиянина.