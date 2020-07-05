Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Глава Калмыкии предложил внести поправки в основной документ региона

REGNUM10:00

В российском регионе захотели изменить свою конституцию

Lenta.ru08:29

Глава Калмыкии инициировал изменение конституции республики

ИА Красная Весна07:36

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

News.ru07:04

В Калмыкии для изменения региональной конституции создадут совет по законодательству

ТАСС06:48

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

ФедералПресс06:39

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

РИА Новости06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Авто

Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

NewInform 01:50
42
Экономика

Адвокат дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки

Адвокат Владимир Постанюк дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки. Необходимо обратиться в банк, причём в письменной форме.
RT на русском 03 июля в 15:45
Транспорт

Открыт новый участок платной трассы М-4 «Дон» под Воронежем

Открытие нового участка платной трассы станет большим подарком для россиян в преддверии курортного сезона, заметил глава региона.
Народные новости 02:26
132
Футбол

«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:06
Автоспорт

Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
1
Политика

Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
Футбол

В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
5
Политика

Путин объяснил правильность поправок к Конституции

Ранее Путин рассказал, что в Конституции СССР была «мина замедленного действия» о праве выхода республик из Союза.
Lenta.ru 06:45
10
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
1,8K
Происшествия

В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища

Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru 09:04
715
Экономика

Грецию не устроили условия финансовой помощи от Евросоюза

Условия, на которых Евросоюз предлагает оказать финансовую помощь в ликвидации последствий вызванного пандемией кризиса, не подходят Греции, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис 5 июля в интервью Financial Times.
ИА Красная Весна 05:50
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
156
Здоровье

Эксперты поделились методом диагностики серьезных болезней по языку

Язык человека может многое рассказать о его здоровье, утверждают австралийские стоматологи.
Вести.Ru 10:01
2
Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
121
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Городовой 03 июля в 09:51
6K
Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 04:30
Общество

В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова

Газета.Ru вчера в 16:27
12
Шоу-бизнес

Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович

Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович.
StarHit.ru 06:00
2
Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
2
Общество

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
Вести.Ru 07:50
13
Космос

Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года

Первый космический аппарат современной России на спутнике Земли «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО имени Лавочкина.
Аргументы и Факты 02:15
14
Общество

Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
27
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
4,3K
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости 03 июля в 13:24
834
Армия и оружие

В Турции российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35

Пока Турция не афиширует результаты тестирования российских С-400 на американских истребителях пятого поколения.
Вечерний курьер 06:00
11
Происшествия

Россиянин избил 10-летнего мальчика и полгода оставался безнаказанным

Житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке и полгода оставался безнаказанным, однако его матери удалось добиться штрафа для россиянина.
Lenta.ru 09:41
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
57
Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
46
Здоровье

Опасное свойство клубники назвал диетолог

ToDay News Ufa 05:11
23
Политика

Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
3,5K
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное