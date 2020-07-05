Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
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Глава Калмыкии захотел изменить местную конституцию

Телеканал 360°09:22

В российском регионе захотели изменить свою конституцию

Lenta.ru08:29

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

ФедералПресс06:39

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

News.ru07:04

В Калмыкии для изменения региональной конституции создадут совет по законодательству

ТАСС06:48

Глава Калмыкии инициировал изменение конституции республики

ИА Красная Весна07:36

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

РИА Новости06:28
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
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Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Технологии

Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год

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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

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Общество

Эксперты назвали губернаторов, чей имидж больше пострадал от пандемии

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Коммерсантъ 10:02
Общество

Китайский врач назвал самые опасные позы для сна

Evo-rus.com 01:14
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ

Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 11:30
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Ремейк первой Mafia получит особое музыкальное сопровождение

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Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
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Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

RT на русском 06:45
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Путешествия

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
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Политика

В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Создание в США аналога российских силовых агрегатов РД-180 не приведет к существенным потерям бюджета.
Lenta.ru 10:53
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Общество

Ростуризм рассказал о субсидиях для небольших отелей на закупку СИЗ

Небольшие отели вместимостью до 100 номеров получат государственные субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
RT на русском 05:31
Культура

Рудковская показала новый клип Билана в стиле TikTok

Продюсер Яна Рудковская, жена петербургского фигуриста Евгения Плющенко, показала в своем инстаграме кадры из нового клипа певца Димы Билана.
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Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

В России отреагировали на обвинения американских журналистов. Американская разведка замешана в наркотрафике.
Piter.tv вчера в 10:54
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Здоровье

Опасное свойство клубники назвал диетолог

ToDay News Ufa 05:11
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Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
ToDay News Ufa 04:28
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Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

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Здоровье

В челябинский госпиталь ветеранов войн занесли коронавирус

В Челябинском областном терапевтическом госпитале ветеранов войн зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди сотрудников учреждения.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
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Наука

Новая мутация коронавируса стала в 9 раз заразнее

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Cell, медики предупреждают – коронавирус мутировал и стал гораздо заразнее, чем раньше.
ToDay News Ufa вчера в 00:26
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Общество

В парки Москвы пришли дикие кабаны

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Армия и оружие

Россия защитит Кавказ и Краснодарский край системами ПВО «Бук-М3»

Россия снабдит 90-ю зенитно-ракетную бригаду комплексами "Бук-М3".
Актуальные Новости 02 июля в 12:17
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро завела микроблог в Instagram

Наталья Орейро опубликовала первое видео в микроблоге в Instagram Стоит отметить, что в последнее время имя Натальи Орейро тесно связано с Россией.
Вокруг ТВ 08:05
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Врачи предупредили о последствиях отсутствия секса для женщин

Слово и Дело 04:04
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Общество

Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в Китае

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму.
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В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД

Пользователей Сети возмутило заявление певицы Ларисы Долиной, которое она сделала на программе "Сто вопросов взрослому" в 2010 году.
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Армия и оружие

Япония задумалась о замене ПРО Aegis Ashore дополнительными эсминцами

Сообщается, что идея поставки двух дополнительных эсминцев возникла в связи с отказом страны от внедрения системы противоракетной обороны Aegis Ashore.
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