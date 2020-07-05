Политика
РИА НовостиГлава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
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Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Китайский врач назвал самые опасные позы для сна
Evo-rus.com 01:14
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
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Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
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В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
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Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
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Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
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В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
Создание в США аналога российских силовых агрегатов РД-180 не приведет к существенным потерям бюджета.
Lenta.ru 10:53
Общество
Ростуризм рассказал о субсидиях для небольших отелей на закупку СИЗ
Небольшие отели вместимостью до 100 номеров получат государственные субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
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Рудковская показала новый клип Билана в стиле TikTok
Продюсер Яна Рудковская, жена петербургского фигуриста Евгения Плющенко, показала в своем инстаграме кадры из нового клипа певца Димы Билана.
АБН вчера в 17:01
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МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
В России отреагировали на обвинения американских журналистов. Американская разведка замешана в наркотрафике.
Piter.tv вчера в 10:54
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Опасное свойство клубники назвал диетолог
ToDay News Ufa 05:11
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
ToDay News Ufa 04:28
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Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Здоровье
В челябинский госпиталь ветеранов войн занесли коронавирус
В Челябинском областном терапевтическом госпитале ветеранов войн зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди сотрудников учреждения.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
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Новая мутация коронавируса стала в 9 раз заразнее
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Cell, медики предупреждают – коронавирус мутировал и стал гораздо заразнее, чем раньше.
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В парки Москвы пришли дикие кабаны
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Россия защитит Кавказ и Краснодарский край системами ПВО «Бук-М3»
Россия снабдит 90-ю зенитно-ракетную бригаду комплексами "Бук-М3".
Актуальные Новости 02 июля в 12:17
Шоу-бизнес
Наталья Орейро завела микроблог в Instagram
Наталья Орейро опубликовала первое видео в микроблоге в Instagram Стоит отметить, что в последнее время имя Натальи Орейро тесно связано с Россией.
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Врачи предупредили о последствиях отсутствия секса для женщин
Слово и Дело 04:04
Общество
Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в Китае
В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму.
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В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Пользователей Сети возмутило заявление певицы Ларисы Долиной, которое она сделала на программе "Сто вопросов взрослому" в 2010 году.
РИА Новости 11:02
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Япония задумалась о замене ПРО Aegis Ashore дополнительными эсминцами
Сообщается, что идея поставки двух дополнительных эсминцев возникла в связи с отказом страны от внедрения системы противоракетной обороны Aegis Ashore.
ИА Красная Весна вчера в 06:02