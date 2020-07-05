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Футбол Орлов: столица переехала в Санкт-Петербург после чемпионства «Зенита» Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» в чемпионате России заявил, что столица России переехала из Москвы в Санкт-Петербург.