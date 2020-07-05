Политика
РИА НовостиГлава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
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Кино
Зачем нужна бомба
Российская газета 15:51
Армия и оружие
Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе
Газета.Ru вчера в 17:52
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Космос
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 03 июля в 09:23
Финансы
Мутко заявил о восстановлении докризисного уровня продаж новостроек
Объемы продаж квартир в новостройках достигли докризисного уровня.
BFM.ru 15:23
Шоу-бизнес
Родившую первенца Эллу Суханову выписали из роддома
1 июля этого года экс-участница проекта «Дом-2» Элла Суханова впервые стала мамой.
Bimru.ru 12:12
Транспорт
«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах
BFM.ru вчера в 11:06
Общество
В Нёноксе готовят плановые работы военных. Местным предложили выехать
Надеемся, 7-8 июля не предстоит ничего, что встревожило бы жителей села и северодвинцев.
БеломорКанал 10:19
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
Экономика
Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью
По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
Кино
Ксения Собчак сыграла правителя России в веб-сериале Максима Диденко
Вокруг ТВ 02 июля в 12:12
Футбол
Орлов: столица переехала в Санкт-Петербург после чемпионства «Зенита»
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» в чемпионате России заявил, что столица России переехала из Москвы в Санкт-Петербург.
Metaratings 16:57
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.
Известия 11:21
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Футбол
«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом
«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс вчера в 02:18
Авто
Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Футбол
Рамос: «За победу в Примере сражаются футболисты, а не судьи»
Защитник "Реала" Серхио Рамос считает, что судьи не могут повлиять на чемпионскую гонку в Примере.
Soccer.ru 10:40
Гаджеты
Макет iPhone 12 сравнили на фото с iPhone 7
MobiDevices 12:56
Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
РБК 17:00
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун".
Газета.Ru вчера в 17:17
Общество
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
Говорит Москва 10:16
Здоровье
Брокколи замедляет процесс старения
Live24 07:49
Киберспорт
Создатели Left 4 Dead опубликовали арт Back 4 Blood
Evo-rus.com 13:44
Энергетика
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение 10:26
Политика
Поправки в Конституцию РФ вступают в силу с 4 июля
Согласно результатам, за изменения выступили почти 78% проголосовавших. Поправки в Конституцию РФ должны вступить в силу 4 июля 2020 года.
ЮГ Times 03 июля в 10:34