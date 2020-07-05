Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
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Глава Калмыкии захотел изменить местную конституцию

Телеканал 360°09:22

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

ФедералПресс06:39

Глава Калмыкии инициировал изменение конституции республики

ИА Красная Весна07:36

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

News.ru07:04

В Калмыкии для изменения региональной конституции создадут совет по законодательству

ТАСС06:48

В российском регионе захотели изменить свою конституцию

Lenta.ru08:29

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

РИА Новости06:28
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Кино

Зачем нужна бомба

Российская газета 15:51
Армия и оружие

Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе

Газета.Ru вчера в 17:52
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
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Космос

ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева

Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 03 июля в 09:23
8
Финансы

Мутко заявил о восстановлении докризисного уровня продаж новостроек

Объемы продаж квартир в новостройках достигли докризисного уровня.
BFM.ru 15:23
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Футбол

Семак назвал решающий момент в чемпионском матче с «Краснодаром»

Metaratings 16:42
Шоу-бизнес

Родившую первенца Эллу Суханову выписали из роддома

1 июля этого года экс-участница проекта «Дом-2» Элла Суханова впервые стала мамой.
Bimru.ru 12:12
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Транспорт

«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

BFM.ru вчера в 11:06
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Общество

В Нёноксе готовят плановые работы военных. Местным предложили выехать

Надеемся, 7-8 июля не предстоит ничего, что встревожило бы жителей села и северодвинцев.
БеломорКанал 10:19
5
Здоровье

Лечившая пациентов с COVID-19 врач скончалась в Воронежской области

Газета.Ru 15:52
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Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
21
Экономика

Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью

По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
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Общество

За сутки в Москве скончались 22 пациента с коронавирусом

Интерфакс 16:28
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Кино

Ксения Собчак сыграла правителя России в веб-сериале Максима Диденко

Вокруг ТВ 02 июля в 12:12
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Футбол

Орлов: столица переехала в Санкт-Петербург после чемпионства «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» в чемпионате России заявил, что столица России переехала из Москвы в Санкт-Петербург.
Metaratings 16:57
Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.
Известия 11:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Футбол

«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом

«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс вчера в 02:18
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Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

ToDay News Ufa 00:33
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Футбол

Рамос: «За победу в Примере сражаются футболисты, а не судьи»

Защитник "Реала" Серхио Рамос считает, что судьи не могут повлиять на чемпионскую гонку в Примере.
Soccer.ru 10:40
Гаджеты

Макет iPhone 12 сравнили на фото с iPhone 7

MobiDevices 12:56
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Экономика

Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России

В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
РБК 17:00
4
Армия и оружие

Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун".
Газета.Ru вчера в 17:17
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Общество

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни

Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
Говорит Москва 10:16
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Здоровье

Брокколи замедляет процесс старения

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Киберспорт

Создатели Left 4 Dead опубликовали арт Back 4 Blood

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Энергетика

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
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Единоборства

Петр Ян прибыл на «Бойцовский остров» для участия в турнире UFC 251

Metaratings 09:56
Армия и оружие

В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение 10:26
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Политика

Поправки в Конституцию РФ вступают в силу с 4 июля

Согласно результатам, за изменения выступили почти 78% проголосовавших. Поправки в Конституцию РФ должны вступить в силу 4 июля 2020 года.
ЮГ Times 03 июля в 10:34
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