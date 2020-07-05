Политика
РИА НовостиГлава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
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Происшествия
Освобожден полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда
В США из тюрьмы в округе Хеннепин освободили под залог бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.
Вести.Ru 12:35
Общество
Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым
Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни.
Lenta.ru 05:14
Общество
В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был похоронен 4 июля в родном селе в Дагестане.
Газета.Ru вчера в 16:27
Армия и оружие
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Компания United Launch Alliance получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180, передает РИА Новости.
Rambler News Service вчера в 15:01
Политика
Путин заявил о «мине замедленного действия» в прежних конституциях
При создании Советского Союза в Договоре 1922 года было прописано право выхода.
BFM.ru 13:11
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
Общество
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Политика
Песков не подтвердил информацию о продаже рубашки Путина
На одном из популярных сайтов объявлений появилось сообщение о продаже рубашки Владимира Путина, которую он забыл в одном из отелей Нижнего Новгорода.
Pravda.Ru вчера в 04:08
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Наука
Опубликованы научные факты о щекотке
Rusargument вчера в 17:29
Киберспорт
Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей
В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 06:55
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 03 июля в 15:05
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Технологии
FunKey S стала самой маленькой игровой консолью в мире
Сбор денежных средств на самую маленькую складную игровую консоль в мире начался на краудфандинговой платформе Kickstarter.
NewInform 12:27
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Космос
Металл в лунных кратерах прольет свет на происхождение спутника Земли
Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
Русская Планета 02 июля в 10:12
Происшествия
В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери
Аргументы и Факты 12:32
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт издания "За рулём" Илья Пименов назвал шесть самых опасных и глупых ошибок, совершаемых водителями.
Новые автомобили 10:48
Путешествия
Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ
«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Полит.ру вчера в 08:00
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Авто
Вместо Vesta SW Cross и Kodiaq: Показан рендер семиместного Renault Duster
Автохудожник показал рендер семиместного Renault Duster, и объяснил удлинение кузова автомобиля тем, что российские водители стали чаще обращать внимание на практичные семейные машины.
Pokatim.ru вчера в 23:35
Армия и оружие
В Турции российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35
Вечерний курьер 06:00
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04