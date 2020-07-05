Политика
РИА НовостиГлава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве пенсионера подросток
«В Выборге задержан подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления СК.
RT на русском 14:20
Транспорт
Новый платный участок трассы М-4 «Дон» открыли в Воронежской области
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фотографию из ванной
Актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала фотографию, сделанную в ванной, на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform 06:44
Здоровье
Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России
В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии.
Lenta.ru 13:53
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Шоу-бизнес
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
Российская газета 09:15
Армия и оружие
Неизвестные из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
«Выпущены две ракеты (из сектора Газа) по территории Израиля», — говорится в сообщении военного ведомства.
REGNUM 12:48
Происшествия
Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве
Газета.Ru 12:37
Здоровье
Кардиолог указала на лучший витамин для снижения риска болезней сердца
В результате специалисты получили данные, по которым сердечно-сосудистые заболевания регистрировались значительно чаще у людей со значениями витамина D до 20 нг/мл, тогда как норма — 30-60 нг/мл.
ИА Красная Весна вчера в 14:46
Здоровье
Уполномоченный по правам ребенка занялась питанием в детской больнице
Родители несовершеннолетних, получающих лечение в Энгельсской детской клинической больнице, пожаловались уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области на плохое питание.
Регион 64 вчера в 01:57
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
Автоспорт
Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
RT на русском 11:54
Общество
В Петербурге открыли мемориал в честь подводников, погибших на АС-31
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 12:43 — REGNUM На Серафимовском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга сегодня, 5 июля 2020 года, открыли мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года в результате аварии на атомной глубоководной станции (подводной лодке) АС-31 ВМФ России.
REGNUM 05:43
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в Германии
Речь идет в том числе об Италии.
Evo-rus.com 08:29
Футбол
Краснодар — Зенит 2:3 (2-й тайм)
Вести.Ru 14:27
Экономика
Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
РБК 02:00
Футбол
«Локомотив» хочет усилиться экс-форвардом «Ювентуса» Манджукичем
Московский "Локомотив" постарается побороться за 34-летнего хорватского футболиста Марио Манджукича, который объявил, что его контракт с катарским "Аль-Духайлем" был расторгнут 5 июля по соглашению сторон.
Вести.Ru 13:46
Футбол
Агент Хакими: Ашраф покинул «Реал» из-за Зидана
Алехандро Камано, агент марокканского защитника Ашрафа Хакими, прокомментировал переход своего подопечного из мадридского «Реала» в миланский «Интер».
Чемпионат 12:10
Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
«Рубин» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 13:57
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com вчера в 08:40
Автоспорт
Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку
Алекс Элбон уверен: он не допускал каких-либо ошибок в борьбе с Льюисом Хэмилтоном за второе место на Гран При Австрии.
Motorsport.com Россия 11:43
Политика
Зеленского уличили в уклонении от уплаты налогов
Доход семьи президента составил более 28,6 миллиона гривен (1,05 миллиона долларов по текущему курсу), из них Зеленский и члены его семьи уплатили 3,6 миллиона гривен (132,9 тысячи долларов по текущему курсу) в качестве налогов.
Lenta.ru 06:20
Футбол
«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» в чемпионате Англии
РИА Новости 13:38
Общество
Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru 13:19
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11