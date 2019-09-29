Глава Калмыкии Бату Хасиков назвал провокацией акцию протеста, участники которой требовали отстранить от должности нового мэра столицы республики Элисты Дмитрия Трапезникова.

Глава Калмыкии вступился за мэра Элисты из ДНР

Политика США ввели санкции против граждан и компаний России В американском Минфине заявили, что США ввели санкции против двух граждан России и трех российских компаний за "вмешательство" в американские выборы президента.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Культура Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом Актриса, телеведущая, журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что ее ранее пикантно анонсированная программа не выйдет, возможно, на Первом канале.

Политика Путин прибыл в Париж для участия в церемонии прощания с Шираком Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Футбол Мамаев рассказал о жизни в колонии Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.

Общество ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.

Политика В правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги 37-летняя российская модель, телеведущая и актриса Алена Юрьевна Водонаева сегодня с утра решительно попирает все новостийные отечественные топы.

Авто Названы рублевые цены на полноприводный Audi Q3 Audi Q3 40 TFSI quattro оснащен двухлитровым турбомотором, выдающим 180 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, семиступенчатым «роботом» S tronic и полным приводом с муфтой подключения задней оси.

Политика Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.

Политика Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.

Спорт WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Спорт Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.

Футбол «Спартак» уволил Олега Кононова Футбольный клуб «Спартак» (Москва) принял заявление об увольнении главного тренера Олега Кононова.

Общество Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.

Армия и оружие Подсчитано число погибших после начала российской операции в Сирии Военная операция России в Сирии против террористических группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (все три запрещены в РФ) началась 30 сентября 2015 года.

Происшествия Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".

Политика Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.

Футбол Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.

Армия и оружие На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М» Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».

Энергетика Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак беспилотников Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.