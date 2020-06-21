Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГлава Калуги вступился за школьниц, станцевавших у мемориала Победы

Станцевавшие в купальниках в фонтане на фоне мемориала Победы школьницы не хотели кого-то оскорбить, 21 июня заявил изданию «Подъем» глава Калуги Дмитрий Денисов. По его мнению, главное — это найти мотив. А если такого нет, тогда и наказывать не стоит.
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