Станцевавшие в купальниках в фонтане на фоне мемориала Победы школьницы не хотели кого-то оскорбить, 21 июня заявил изданию «Подъем» глава Калуги Дмитрий Денисов. По его мнению, главное — это найти мотив. А если такого нет, тогда и наказывать не стоит.

Глава Калуги вступился за школьниц, станцевавших у мемориала Победы

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