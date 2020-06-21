Общество
РИА НовостиГлава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы
Станцевавшие в купальниках в фонтане у мемориала Победы девушки не хотели оскорбить историческую память, считает глава Калуги Дмитрий Денисов. Он отметил, что очень важно выяснить мотивы этих жительниц города.
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Градоначальник Калуги вступился за купающихся на площади Победы девушек
Московский Комсомолец Калуга09:27
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Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
Происшествия
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Футбол
Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодара» и «Динамо»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома РФС отложить проведение матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» с 21 июня на 19 июля.
РБК 09:38
Авто
На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег
Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.
Российская газета 04:32
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе
Александр Волков уступил Кёртису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC on ESPN 11, который прошёл 21 июня в Лас-Вегасе.
RT на русском 03:24
Политика
Трамп предложил уменьшить число тестов на коронавирус в США
Вашингтон, 21 июня 2020, 12:38 — REGNUM Количество проводимых в США тестов на коронавирус нужно уменьшить, чтобы снизилось число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране.
REGNUM 05:38
Общество
Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым
Проститься с Игнатьевым пришли врио главы республики Олег Николаев, представители правительства Чувашии.
ТАСС 08:42
Футбол
Стюард ударил по лицу журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»
Перед матчем 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» произошел неприятный эпизод.
Sports.ru 09:58
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
Здоровье
Главврач назвала неожиданным присуждение звания Героя труда
Главврач больницы №29 в Нижнем Новгороде Юлия Гаревская заявила, что присуждение ей звания Героя труда стало для нее неожиданностью.
РЕН ТВ 14:26
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Общество
Кадыров отменил режим самоизоляции в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с 22 июня в республике отменяется режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.
Znak.com 14:26
Наука
Выяснено, когда люди начали болеть корью
По словам авторов исследования, передающихся от животных вирусов существует большое количество.
Evo-rus.com вчера в 16:37
Политика
В Сербии завершились парламентские выборы
Ранее в Республиканской избирательной комиссии заявляли, что явка на парламентские выборы в Сербии на 19:00 мск составляла 40,82%.
Новостной фронт 14:40
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
RuNews24.ru 19 июня в 20:35
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Гаджеты
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе
В скором времени на европейском рынке поступит в продажу новая телевизионная приставка Xiaomi Mi TV Stick.
Rusargument 19 июня в 05:23
Шоу-бизнес
Жена футболиста Тарасова Костенко призналась, что ей изменили
Модель Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, рассказала о своем отношении к изменам.
Московский Комсомолец 12:58
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов.
Ведомости 19 июня в 00:28
Музыка
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008», сообщает Super.
Lenta.ru 13:51
Космос
Астрономы заметили на орбите Марса необычное сияние
Актуальные Новости 08:11
Футбол
Чемпионат Азербайджана завершён досрочно
Федерация футбола Азербайджана приняла решение о досрочном завершении национального чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.
Чемпионат 10:38
Общество
Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна
Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна.
Компания вчера в 10:04