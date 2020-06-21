Станцевавшие в купальниках в фонтане у мемориала Победы девушки не хотели оскорбить историческую память, считает глава Калуги Дмитрий Денисов. Он отметил, что очень важно выяснить мотивы этих жительниц города.

Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

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