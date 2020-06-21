Общество

Газета.RuГазета.RuГлава Калуги заступился за танцевавших у мемориала Победы девушек

Девушки, станцевавшие в купальниках у калужского мемориала Победы, не стремились оскорбить историческую память, заявил глава Калуги Дмитрий Денисов. Об этом сообщает издание "Подъем". По мнению Денисова, произошедшему уделяют слишком много внимания.
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Врио главы Калуги не поддержал наказание за танец школьниц на мемориале

РБК13:01

Мэр Калуги вступился за школьниц, танцевавших в фонтане у мемориала

Московский Комсомолец06:27

Градоначальник Калуги вступился за купающихся на площади Победы девушек

Московский Комсомолец Калуга09:27

Денисов прокомментировал видео с наядами в фонтане

Kaluga24.tv08:38

Дмитрий Денисов вступился за калужских школьниц, станцевавших в фонтане на площади Победы

Калужские новости07:49

Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

РИА Новости11:17

Врио главы Калуги вступился за станцевавших в фонтане у мемориала Победы школьниц

Подъём06:03
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Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости 14:05
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Происшествия

Задержанный Верзилов был допрошен по «московскому делу»

"Медиазона" уточнила, что Петр Верзилов был допрошен по "московскому делу" не в качестве подозреваемого.
Интерфакс 15:54
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru вчера в 02:40
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Происшествия

В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку

В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве.
BFM.ru 07:15
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
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Происшествия

В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

РИА Новости 07:18
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
1,5K
Футбол

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 30-м туре АПЛ

В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) дерби между«Эвертоном» и «Ливерпулем» завершилось вничью.
RT на русском 15:54
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом

В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
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Общество

Путин наградил калининградских медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 21 июня 2020 года, своим указом отметил вклад 20 калининградских медиков в борьбу с коронавирусной эпидемией, проявленные профессионализм и самоотверженность.
Русский Запад 13:36
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
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Происшествия

Ефремов признан вменяемым по результатам экспертизы

Психолог, невролог и психиатр провели экспертизу, в результате которой актер Михаил Ефремов был признан психически вменяемым.
ПолитРоссия вчера в 04:52
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Музыка

Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»

Lenta.ru 13:51
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Политика

Премьер Японии намерен провести референдум по конституции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
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Политика

Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан.
RT на русском 12:10
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Общество

Подростки из TikTok сорвали явку на предвыборный митинг Трампа

Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в штате Оклахома собрал намного меньше людей, чем предполагали организаторы.
Life.ru 11:55
Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
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Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
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Армия и оружие

Российский беспилотник «Альтиус» впервые засветился вместе с боеприпасами

Московский Комсомолец 10:45
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
172
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
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Происшествия

В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции

РИА Новости 13:45
91
Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
3,8K
Происшествия

Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка

В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
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Футбол

Смолов прокомментировал крупную победу «Сельты» над «Алавесом»

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов поздравил одноклубников с крупной победой над «Алавесом» (6:0) в 30-м туре Примеры.
Metaratings 14:25
Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
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Политика

На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности

Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
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