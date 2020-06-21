Девушки, станцевавшие в купальниках у калужского мемориала Победы, не стремились оскорбить историческую память, заявил глава Калуги Дмитрий Денисов. Об этом сообщает издание "Подъем". По мнению Денисова, произошедшему уделяют слишком много внимания.

Глава Калуги заступился за танцевавших у мемориала Победы девушек

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