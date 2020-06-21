Общество
Газета.RuГлава Калуги заступился за танцевавших у мемориала Победы девушек
Девушки, станцевавшие в купальниках у калужского мемориала Победы, не стремились оскорбить историческую память, заявил глава Калуги Дмитрий Денисов. Об этом сообщает издание "Подъем". По мнению Денисова, произошедшему уделяют слишком много внимания.
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Градоначальник Калуги вступился за купающихся на площади Победы девушек
Московский Комсомолец Калуга09:27
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Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
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Усиленная защита: Россия наращивает производство масок для детей
В России планируется наладить производство медицинских масок уменьшенного размера для надежной защиты детей.
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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
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В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках
Свыше десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые в ночь на воскресенье произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ), задержаны более 20 человек, сообщило управление полиции города.
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Россияне оценили снятие ограничений, введенных из-за коронавируса.
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Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет
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Microsoft внезапно обновила Windows 7
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Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
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