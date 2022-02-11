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Глава Калужской области Шапша запретил нанимать мигрантов в регионе на работу в торговлю

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Глава региона пояснил, что Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.
Lenta.ru
Власти Калужской области запретят нанимать иностранцев на работу в сфере торговли, общепита, пассажирских перевозок и в кадровые агентства, заявил
 губернатор Владислав Шапша.
РИА Новости
Регион намерен ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит.
ТВ Центр
Все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского языка, но предоставляют поддельные сертификаты, миграционный центр будет направлять для проверки в органы внутренних дел, добавил Шапша.
РИА Новости

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