Lenta.ruГлава Калужской области Шапша запретил нанимать мигрантов в регионе на работу в торговлюХорошо ли подобран заголовок?ДаНетГлава региона пояснил, что Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.Lenta.ruВласти Калужской области запретят нанимать иностранцев на работу в сфере торговли, общепита, пассажирских перевозок и в кадровые агентства, заявил губернатор Владислав Шапша.РИА НовостиРегион намерен ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит.ТВ ЦентрВсе документы от мигрантов, которые по факту не знают русского языка, но предоставляют поддельные сертификаты, миграционный центр будет направлять для проверки в органы внутренних дел, добавил Шапша.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowKaluga24.tvIslamNewsИА Красная ВеснаВечерняя МоскваОбнинск.NameРидусБанки СегодняVSE42.RUВесть (Калужская область)АМИТЕЛРосбалтГазета.RuПервое Студенческое агентствоЗнамя.КалугаНародные новостиКП - КалугаЭкономика сегодняПодробнее о событииГлава близкой к Москве области признался в потере контроля за мигрантами в регионеРусская Планета8 февраля в 07:48Калужский губернатор Шапша: мигрантам запретят работать в торговле, перевозках и общепитеРИА Новости05:11Опубликовано постановление правительства Калужской области об ограничениях для мигрантовKP40.ru04:25Калужская область выходит из программы по переселению соотечественниковЗнамя.Калуга03:06Александр Коц: решение калужских властей лишит русских возможности вернуться на историческую РодинуКалужские новости06:00Штраф до 1 млн руб. за трудоустройство мигрантов: что происходитBusiness8 февраля в 10:50Олег Калугин поддержал решение о выходе Калужской области из программы по переселению соотечественниковВесть (Калужская область)06:21Показать ещёОценить3KПоделиться