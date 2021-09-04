КоммерсантъГлава Камчатки заявил о стабилизации цен на красную икруЦены на красную икру в России стабилизировались, заявил глава Камчатки Владимир Солодов.КоммерсантъСолодов рассказал, что в начале сезона был всплеск и во время активной путины было обеспечено наличие икры по цене три тысячи рублей за килограмм.Lenta.ruУточнялось, что подорожание икры наблюдается с июня прошлого года.Москва 24Рост стоимости одного килограмма лососевой икры тогда составил 30 процентов.Москва 24Читать далееСвернутьС чего всё началосьГубернатор Камчатки Солодов: дефицита красной икры не будет благодаря успешной путинеДефицита красной икры в России не ожидается, цены стабилизировались, путина на Камчатке прошла успешно, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава региона Владимир Солодов. "Дефицита мы не ждем.РИА Новости23:28Подробнее о событииГубернатор Камчатки заверил, что дефицита красной икры не будетГазета.Ru23:50Глава Камчатки Солодов: дефицита красной икры мы не ждем, цены стабилизировалисьLenta.ru23:50Глава Камчатки высказался о дефиците красной икрыNews.ru23:16Глава Камчатки заявил о стабилизации цен на красную икруКоммерсантъ23:48Власти Камчатки заявили, что в России не ожидается дефицита красной икрыМосква 2423:06Глава Камчатки Владимир Солодов заверил, что дефицита красной икры в России не ожидаетсяПРАЙМ23:03Показать ещёОценить3Поделиться