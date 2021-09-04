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Глава Камчатки заявил о стабилизации цен на красную икру

Цены на красную икру в России стабилизировались, заявил глава Камчатки Владимир Солодов.
Коммерсантъ
Солодов рассказал, что в начале сезона был всплеск и во время активной путины было обеспечено наличие икры по цене три тысячи рублей за килограмм.
Lenta.ru
Уточнялось, что подорожание икры наблюдается с июня прошлого года.
Москва 24
Рост стоимости одного килограмма лососевой икры тогда составил 30 процентов.
Москва 24

С чего всё началось

Губернатор Камчатки Солодов: дефицита красной икры не будет благодаря успешной путине
Дефицита красной икры в России не ожидается, цены стабилизировались, путина на Камчатке прошла успешно, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава региона Владимир Солодов. "Дефицита мы не ждем.
РИА Новости23:28

Подробнее о событии

Губернатор Камчатки заверил, что дефицита красной икры не будет
Газета.Ru23:50
Глава Камчатки Солодов: дефицита красной икры мы не ждем, цены стабилизировались
Lenta.ru23:50
Глава Камчатки высказался о дефиците красной икры
News.ru23:16
Глава Камчатки заявил о стабилизации цен на красную икру
Коммерсантъ23:48
Власти Камчатки заявили, что в России не ожидается дефицита красной икры
Москва 2423:06
Глава Камчатки Владимир Солодов заверил, что дефицита красной икры в России не ожидается
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