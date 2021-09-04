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Глава Камчатки заявил о стабилизации цен на красную икру

Цены на красную икру в России стабилизировались, заявил глава Камчатки Владимир Солодов.
Коммерсантъ
- На самом деле цены несколько стабилизировались.
Российская газета
Во время активной путины мы обеспечили наличие икры по цене три тысячи рублей за килограмм, горбуша в рамках проекта "Доступная рыба", - рассказал губернатор.
Российская газета
По словам Солодова, ФАС проводит проверки обоснованности ценообразования на икру.
Московский Комсомолец

С чего всё началось

Губернатор Камчатки Солодов: дефицита красной икры не будет благодаря успешной путине
Дефицита красной икры в России не ожидается, цены стабилизировались, путина на Камчатке прошла успешно, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава региона Владимир Солодов. "Дефицита мы не ждем.
РИА Новости23:28

Подробнее о событии

Владимир Солодов: Цены на икру стабилизировались
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Глава Камчатки Владимир Солодов заверил, что дефицита красной икры в России не ожидается
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Глава Камчатки заявил о стабилизации цен на красную икру
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