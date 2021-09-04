Дефицита красной икры в России не ожидается, цены стабилизировались, путина на Камчатке прошла успешно, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава региона Владимир Солодов. "Дефицита мы не ждем.
На днях Лун Лехао (Long Lehao), китайский космический инженер и главный конструктор ракет семейства "Великий поход", заявил, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) может перепрофилировать уже существующую ракету "Чанчжэн-5" для высадки астронавтов на Луну.
Используя новый алгоритм машинного обучения, называемый «графический автокодировщик» или «глубокое машинное обучение», 3D-сканирование вводилось для кодирования геометрических особенностей формы человеческого тела.