Транспорт
ИзвестияГлава Карелии ограничил въезд в республику
Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу, 17 апреля, ограничил въезд в республику. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона. Въехать с 22 апреля из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей можно будет только через контрольно-пропускные пункты (КПП).
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