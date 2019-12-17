Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.

Общество «Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.

Общество Брянский блогер Чернов проиграл 10 тысяч рублей депутату облдумы Вчера, 17 декабря в Навле районный суд вынес решение по иску депутата областной думы и глава крупного агрокомплекса Дмитрия Добронравова к брянскому блогеру Александру Чернову и местному жителю Михаилу Видулину.

Политика Газета Bild назвала имя одного из высланных из Германии дипломатов РФ 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе.

Общество «Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.

Происшествия В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими «В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.

Здоровье Число заболевших корью в Якутске возросло до 29 По состоянию на 18 декабря в столице республики зарегистрировано 29 случаев заболевания корью, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на управление Роспотребнадзора региона.

Политика Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторами, котлами центрального отопления и частями насосов.

Происшествия Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.

Происшествия Все станции московского метро получили сообщения о минировании Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Футбол Слуцкий может возглавить «Рубин» Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.

Политика На Украине анонсировали новые санкции против России Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Политика Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2» Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".

Политика «Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале газовых переговоров Если переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной потерпят неудачу, они могут возобновиться весной 2020 года, об этом заявил председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "Зеркало недели".