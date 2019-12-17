Экономика
РИА НовостиГлава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
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Неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов15 декабря в 01:49
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Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Общество
Брянский блогер Чернов проиграл 10 тысяч рублей депутату облдумы
Вчера, 17 декабря в Навле районный суд вынес решение по иску депутата областной думы и глава крупного агрокомплекса Дмитрия Добронравова к брянскому блогеру Александру Чернову и местному жителю Михаилу Видулину.
Политика
Газета Bild назвала имя одного из высланных из Германии дипломатов РФ
4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе.
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки задержанной женщины
На Сахалине вынесен обвинительный приговор трем сотрудникам полиции за пытки задержанной ими женщины.
Политика
В «Укрнафте» сообщили о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии оставило в силе решение по иску украинской компании «Укрнафта» к России о взыскании более $44 млн в качестве компенсации за утраченные в Крыму инвестиции.
Общество
«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла
Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения почти в 80% партий минеральной воды
Роспотребнадзор в ходе проверки минеральной воды выявил нарушения обязательных требований законодательства почти в 80% случаев, сообщила пресс-служба ведомства.
Общество
В Японии потребовали от России вернуть рыболовецкие суда
МИД Японии обратился к России по дипломатическим каналам с призывом вернуть задержанные рыболовецкие судна.
Политика
МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине
Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе
Происшествия
В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими
«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.
Технологии
Эксперты «Роскачества» рассказали о безопасном использовании IP-камер
Эксперты Центра цифровой экспертизы автономной некоммерческой организации "Российская система качества" ("Роскачество") поделились рекомендациями по выбору и использованию беспроводной IP-камеры.
Общество
Госдума приняла закон, запрещающий сжигать непереработанный мусор
Госдума приняла закон, который расширяет понятие "утилизация отходов" и подразумевает плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске возросло до 29
По состоянию на 18 декабря в столице республики зарегистрировано 29 случаев заболевания корью, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на управление Роспотребнадзора региона.
Политика
Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины
Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторами, котлами центрального отопления и частями насосов.
Технологии
В Турции запретили YouTube и GMail после жалобы «Яндекса» на Google
Причиной стала жалоба «Яндекса» в антимонопольные органы Турции на Google за отсутствие возможности выбора поисковой системы по умолчанию в браузере Chrome для Android.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Происшествия
Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе
Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Общество
Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски
В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%
Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале газовых переговоров
Если переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной потерпят неудачу, они могут возобновиться весной 2020 года, об этом заявил председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "Зеркало недели".
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Космос
Запуск «Союза» с космодрома Куру отложили из-за сбоя
Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с итальянскими и французскими спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS, который должен был состояться 17 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложили.