Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.

Экономика Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Интернет Названы худшие пароли пользователей в 2019 году Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Политика Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.

Космос На Байконур доставили первую партию спутников OneWeb Первая партия спутников британской компании OneWeb в понедельник прибыла на космодром Байконур. Их доставили самолетом Ан-124-100.

Музыка Корнелюк: Ротару отлично выступила в России Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.

Футбол Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.

Технологии «Яндекс» представил масштабное обновление поисковика «Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.

Политика Зеленский прокомментировал стычки возле Рады Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.