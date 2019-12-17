Экономика
РИА НовостиГлава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
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«Триллион госбюджета, законопроект о прямых выборах мэров, Носков vs Панов», – эксперт-мониторинг «Минин-центра»
Нижний сейчас14 декабря в 00:05
Неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов15 декабря в 01:49
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Экономика
Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы
Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил законопроект (National Defense Authorization Act, NDAA) об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.
Здоровье
Диетологи рассказали, какие продукты нельзя есть перед сном
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Космос
На Байконур доставили первую партию спутников OneWeb
Первая партия спутников британской компании OneWeb в понедельник прибыла на космодром Байконур. Их доставили самолетом Ан-124-100.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Авто
На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4
АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
Культура
Первый канал покажет четвёртый сезон сериала «Нюхач»
Гаджеты
Xiaomi обновила более 40 смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi, полюбившаяся потребителям за высокое качество и дешевизну девайсов, обновила более 40 смартфонов до MIUI 11.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Футбол
Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу
Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева объявила о разводе с мужем
Расставание Нелли Ермолаевой с мужем повергло в шок ее поклонников в социальных сетях.
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США
Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Здоровье
СМИ: Facebook заблокировала группы, в которых обсуждали опасную «черную мазь»
Администрация социальной сети Facebook закрыла пользователям доступ к нескольким из групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья "черная мазь", якобы способствующая лечению рака.
Происшествия
Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
Общество
Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ
Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Происшествия
Трое участников перестрелки под Ростовом задержаны в кафе
В Белгороде задержали троих участников перестрелки в Ростовской области. Они ужинали в кафе в этот момент, передает telegram-канал Mash.
Наука
Определены молекулы-предшественники, играющие важную роль в процессе адаптации защитных систем бактерий CRISPR/Cas
Результаты показали, что в процессе адаптации образуются фрагменты ДНК с особой структурой, которая может быть ключевой для правильной работы защитных систем.
Кино
Три российских фильма претендуют на «Оскар»
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" вошел в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".