Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.

Экономика Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.

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Политика Зеленский пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли Украинский президент Владимир Зеленский признался, что уважает мнение украинцев насчет земельной реформы в стране и пообещал прислушаться к нему, сообщает ТАСС.

Футбол Российскому футболу предрекли реформы Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе.

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Политика Экс-главу штаба Трампа госпитализировали из-за сердечного приступа Экс-глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт был госпитализирован из-за сердечного приступа, передает ABC News со ссылкой на источники.

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