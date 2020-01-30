Политика
ИзвестияЧиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
В свою очередь, Хужина подтвердила, что написала заявление об отставке, однако окончательное решение должны принять депутаты горсовета.
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Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
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Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при обстреле в Ираке достигло 50
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Общество
Занятия первой смены отменены в южно-сахалинских школах
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса
Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
По предварительным данным, покупатель попытался пронести мимо кассы банку растворимого кофе, но был замечен 26-летним кассиром-контролером.
Политика
Скандального главу Чувашии отправили в отставку
Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева. Формулировка — по утрате доверия президента страны.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Технологии
Avast извинился и закрыл компанию, продававшую данные пользователей
Компанию Jumpshot, которая была обвинена в продаже данных пользователей бесплатного антивируса, решено закрыть, сообщил главный исполнительный директор Avast Ондржей Влчек 30 января в своем блоге.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Кино
Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld
30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.
Политика
Путин потребовал строже наказывать чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин на встрече с общественными деятелями подчеркнул, что чиновники, который позволяют себе хамство в общении с народом, должны наказываться строже, чем простые граждане.
Авто
Названы шесть самых бесполезных опций в автомобиле
Эксперты «Российской газеты» составили список из шести самых проблемных и низкоэффективных опций современных машин.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Футбол
Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»
Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.
Экономика
Центробанк нашел в капитале Невского банка «дыру» в 2,7 млрд рублей
По версии следствия, с конца ноября по начало декабря 2019 года врио предправления Владимир Бондаренко использовал свой счёт в Невском банке для перевода и обналичивания денежных средств.
Авто
Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер
Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Кино
Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор
Авто
GM возродит Hummer в виде 1000-сильного электропикапа
Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Общество
Россия закрывает границу с Китаем
Голикова добавила, что РФ по решению оперативного штаба ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с ноля часов с четверга на пятницу.
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО ГУМВД, в том числе их бывшего начальника, по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Задержана группа обманывавших пенсионеров лжегазовщиков
Полиция задержала 21 злоумышленника, которые выдавали себя за сотрудников газовой службы и таким образом обманывали пенсионеров.
Наука