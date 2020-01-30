Политика

ИзвестияИзвестияЧиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

В свою очередь, Хужина подтвердила, что написала заявление об отставке, однако окончательное решение должны принять депутаты горсовета.
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Сергей Аксенов
Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
— Сергей АксеновГазета.Ru 10:08

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