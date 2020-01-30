Политика
RT на русскомГлава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками
Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке на фоне вызвавшей широкий резонанс ситуации с поздравлением керченских блокадников.
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Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
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Интернет
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
Футбол
Оливье Жиру договорился о контракте с «Лацио»
33-летний Жиру сыграл лишь в пяти матчах за «Челси» в текущем сезоне АПЛ. Результативными действиями в них он не отметился.
Армия и оружие
Die Welt (Германия): военная мощь России велика как никогда (Die Welt)
«До 2029 года военный потенциал России с большой вероятностью сконцентрируется на Европе», — говорится в исследовании.
Политика
Защита Трампа: вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента
Вызов в Сенат США свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу затянет процесс на месяцы, заявил Джей Секьюлоу, глава команды адвокатов Трампа 29 января на слушаниях в Сенате.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Политика
Путин призвал создать цифровые платформы для реагирования на проблемы
Президент РФ Владимир Путин призвал тиражировать положительные управленческие решения по всей стране, а также проанализировать опыт поощрения лучших муниципалитетов и местных проектных команд.
Общество
Информацию о заболевшем коронавирусом в Москве не подтвердили
В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем новым коронавирусом в столице.
Культура
Марина Зудина и Дарья Мороз представили новый сезон «Содержанок»
В феврале стартует новый сезон сериала «Содержанки», в котором главные роли исполняют Дарья Мороз и Марина Зудина.
Общество
Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково
Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
Общество
Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
Политика
Мишустин прибыл в Казахстан на встречу премьер-министров ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, сообщает ТАСС.
Происшествия
Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга
Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
Музыка
Alyona Alyona выпустила клип «Дикi танцi»
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Общество
В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США
Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
Общество
В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»
Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород».
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Футбол
Барселона — Леганес 5:0
Фигурное катание
Определился состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Наука
Хроники коронавируса за 30 января
В тяжелом состоянии 31 человек ▪️Умерло — 170 человек ▪️Выздоровело — 128 ▪️РФ ограничила железнодорожное сообщение с Китаем прямым поездом Москва — Пекин ▪️В Финляндии подтвержден первый случай заражения ▪️Последним регионом, где подтвердили случай заражения, стал Тибет.