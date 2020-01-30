Политика

RT на русскомRT на русскомГлава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками

Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке на фоне вызвавшей широкий резонанс ситуации с поздравлением керченских блокадников.
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Сергей Аксенов
Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
— Сергей АксеновГазета.Ru 10:08

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