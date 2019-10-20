с чего всё началось

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом 20 октября он написал на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав фото соответствующего заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия У «кадетки» в Энгельсе застрелили 30-летнего жителя Саратова Причастных к убийству разыскивает полиция Саратов, 20 октября. Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе.

Хоккей «Барыс» в овертайме обыграл «Витязь» Хоккеисты «Барыса» нанесли поражение «Витязю» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.

Общество Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.

Наука Исследователи глубин океана показали на видео судьбу останков кита Команда исследователей с научного судна Nautilus обнаружила на морском дне китовый скелет.

Общество В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.

Экономика «Мечел» просит помочь вернуть деньги за утерянный завод в Донецке Письмо с просьбой оказать компании помощь в возврате 50% средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), направил председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Авто Названы 10 среднеразмерных кроссоверов с наименьшим расходом топлива Проведя собственное исследование, эксперты «Цена Авто» назвали ТОП-10 самых экономичных среднеразмерных кроссоверов (SUV-C) на российском рынке.

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

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Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

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