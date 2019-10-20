Политика
REGNUMГлава Киевской ОГА подал в отставку
Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом 20 октября он написал на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав фото соответствующего заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского.
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Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
RT на русском 07:24
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Происшествия
У «кадетки» в Энгельсе застрелили 30-летнего жителя Саратова
Причастных к убийству разыскивает полиция Саратов, 20 октября. Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе.
Регион online 07:54
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00
Хоккей
«Барыс» в овертайме обыграл «Витязь»
Хоккеисты «Барыса» нанесли поражение «Витязю» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 09:45
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Вести.Ru 04:31
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Армия и оружие
В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»
В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
RuNews24.ru 18 октября в 20:25
Политика
В Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit.
РБК 07:03
Единоборства
Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
RT на русском вчера в 13:23
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 05:30
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
РИА Новости 09:05
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Наука
Исследователи глубин океана показали на видео судьбу останков кита
Команда исследователей с научного судна Nautilus обнаружила на морском дне китовый скелет.
Ридус 17 октября в 20:21
Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Экономика
«Мечел» просит помочь вернуть деньги за утерянный завод в Донецке
Письмо с просьбой оказать компании помощь в возврате 50% средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), направил председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин вице-премьеру Дмитрию Козаку.
News.ru 18 октября в 02:53
Армия и оружие
Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии
РИА Новости 07:39
Авто
Названы 10 среднеразмерных кроссоверов с наименьшим расходом топлива
Проведя собственное исследование, эксперты «Цена Авто» назвали ТОП-10 самых экономичных среднеразмерных кроссоверов (SUV-C) на российском рынке.
Автоновости дня 01:32
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Lenta.ru вчера в 00:57
Армия и оружие
Эксперт объяснил, почему США могут увеличить расходы на военные корабли
Признание военных успехов РФ может привести к тому, что в США решат увеличить расходы на корабли и подлодки, сказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин.
Парламентская газета 06:34
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море
Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.
Взгляд.ру 07:59
Единоборства
В Сочи на турнире ММА произошла массовая драка
В Сочи на турнире Fight Nights Global 95 произошла массовая драка, сообщает издание Sport24.
Дождь 10:10
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
Вести.Ru вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.
РЕН ТВ 06:56
Общество
Президент Чили ввёл чрезвычайное положение ещё в трёх городах страны
Президент Чили Себастьян Пиньера из-за продолжающихся в стране протестов ввёл чрезвычайное положение в ещё трёх городах и соседних коммунах: Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа.
RT на русском 09:02