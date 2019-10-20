Политика

REGNUMREGNUMГлава Киевской ОГА подал в отставку

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом 20 октября он написал на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав фото соответствующего заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского.
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"Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации", - говорится в заявлении об отставке, опубликованном Бно-Айрияном в Facebook
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