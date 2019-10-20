Политика
REGNUMГлава Киевской ОГА подал в отставку
Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом 20 октября он написал на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав фото соответствующего заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского.
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Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
Происшествия
В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы
Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился объявить понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
Экономика
Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится
В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.
Киберспорт
Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon
Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Экономика
Деньги дольщиков России ушли за границу
15 сентября в ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по доработке парламентских запросов в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ЦБ по вопросу перечисления средств в Фонд защиты прав дольщиков.
Технологии
Участники Форума «Открытые инновации» обсудят цифровое будущее медицины
Участники деловых сессий обсудят его эволюцию под влиянием инноваций, а также обменяются мнениями о роли технологий в медицине, образовании, социальной сфере, бизнесе, творчестве, городской среде и транспортной системе.
Кино
Что не так с «Гемини»: не тот режиссер, не тот Уилл Смит и не тот формат
На съемках фильма «Гемини» (2019) / Фото: Paramount Pictures Для «Гемини» создатель «Жизни Пи» и «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» выбрал новое название подобной съемки, несмотря на то что между HFR и IMAX 3D+ простой зритель не заметит никаких различий.
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»
«Динамо» в матче 13-го тура РПЛ сыграло вничью с «Краснодаром».
Шоу-бизнес
На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Гаджеты
Apple выпустит AirPods Pro в конце октября
Компания Apple уже в конце октября может выпустить наушники AirPods Pro.
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Единоборства
Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис заявил, что готов провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
Политика
Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой
Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
Культура
Валдис Пельш признался в жестоком розыгрыше Александра Абдулова
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.