с чего всё началось

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом 20 октября он написал на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав фото соответствующего заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Стали известны регионы с самым доступным газом для населения Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.

Общество Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.

Экономика Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.

Киберспорт Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.

Экономика Деньги дольщиков России ушли за границу 15 сентября в ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по доработке парламентских запросов в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ЦБ по вопросу перечисления средств в Фонд защиты прав дольщиков.

Технологии Участники Форума «Открытые инновации» обсудят цифровое будущее медицины Участники деловых сессий обсудят его эволюцию под влиянием инноваций, а также обменяются мнениями о роли технологий в медицине, образовании, социальной сфере, бизнесе, творчестве, городской среде и транспортной системе.

Космос NASA: К Земле приближается астероид К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Единоборства После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии 14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».