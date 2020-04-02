С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Главы Архангельской области Игорь Орлов и Республики Коми Сергей Гапликов подали в отставку. Так, Орлов пояснил, что решение, кто будет готовить регион к предстоящим выборам, должен принять президент страны.

с чего всё началось

Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку. Об этом он сообщил в четверг в своем видеообращении к жителям региона, выложенном на официальном ресурсе главы республики.

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