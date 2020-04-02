Политика

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Глава республики Коми Сергей Гапликов заявил, что уходит в отставку. Он возглавляет регион с 2015 года. «Я принял решение сложить с себя полномочия главы республики Коми», — сказал Гапликов в видеообращении на своей странице во «Вконтакте».
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с чего всё началось

Главы Коми и Архангельской области ушли в отставку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Главы Архангельской области Игорь Орлов и Республики Коми Сергей Гапликов подали в отставку. Так, Орлов пояснил, что решение, кто будет готовить регион к предстоящим выборам, должен принять президент страны.
РИА Новости10:27

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Глава Коми уходит в отставку

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Глава Коми ушел в отставку

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Глава Коми Сергей Гапликов сложил свои полномочия

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Телеканал 360°10:10

Чем известен Сергей Гапликов

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Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
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Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Российская газета 11:44
Политика

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Губернатор региона Василий Голубев прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.
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Общество

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РБК вчера в 11:28
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В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

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RT на русском 13:59
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

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РБК 10:43
Политика

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«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
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Политика

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РИА Новости 13:15
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
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Экономика

Bank of America ухудшил прогноз по спаду ВВП РФ до 5,6%

Сегодня, 2 апреля 2020 года, один из крупнейших банков США Bank of America ухудшил прогноз по спаду российской экономики в текущем году с 1% до 5,6%.
Саминвестор 09:19
Общество

«АвтоВАЗ» попросил у самарских властей разрешения возобновить работу

"АвтоВАЗ" обратился к властям Самарской области с просьбой возобновить работу в условиях соблюдения всех дополнительных санитарных норм и обеспечения безопасности работы людей.
Интерфакс 13:35
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
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Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Общество

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
Эхо Москвы вчера в 16:02
Общество

Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
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Политика

Минобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил итальянскую газету La Stampa в русофобии и попытках дискредитировать миссию российских военных по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 13:24
Общество

В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля

Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
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Политика

Госдеп допустил отмену санкций с «дочек» «Роснефти»

Вашингтон допустил снятие санкций с дочерних компаний "Роснефти", передает ТАСС.
Газета.Ru 14:01
Культура

Слепаков записал матерную песню про коронавирус

Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус. Авторами композиции выступил сам шоумен,а также Джавид Курбанов.
Piter.tv вчера в 05:47
Армия и оружие

Масштабные учения ВКС России показали на видео

В Крыму, на юге России и Северном Кавказе прошли крупномасштабные учения 4-й армии ВВС и ПВО.
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Общество

В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя

Власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя, следует из подписанного и опубликованного постановления главы региона Александра Осипова.
ТАСС 08:48
Финансы

Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+

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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк впервые рассказала в Сети о самочувствии матери

24-летняя Анна - дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за все время рассказала подписчикам, что у ее болеющей матери становится все хорошо.
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Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Газета.Ru 12:43
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