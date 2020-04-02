С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Главы Архангельской области Игорь Орлов и Республики Коми Сергей Гапликов подали в отставку. Так, Орлов пояснил, что решение, кто будет готовить регион к предстоящим выборам, должен принять президент страны.

с чего всё началось

Глава республики Коми Сергей Гапликов заявил, что уходит в отставку. Он возглавляет регион с 2015 года. «Я принял решение сложить с себя полномочия главы республики Коми», — сказал Гапликов в видеообращении на своей странице во «Вконтакте».

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