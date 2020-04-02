Политика
КомпанияГлава Коми Сергей Гапликов ушел в отставку
Глава республики Коми Сергей Гапликов заявил, что уходит в отставку. Он возглавляет регион с 2015 года. «Я принял решение сложить с себя полномочия главы республики Коми», — сказал Гапликов в видеообращении на своей странице во «Вконтакте».
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с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Главы Архангельской области Игорь Орлов и Республики Коми Сергей Гапликов подали в отставку. Так, Орлов пояснил, что решение, кто будет готовить регион к предстоящим выборам, должен принять президент страны.РИА Новости10:27
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В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
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Политика
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НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
Экономика
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Сегодня, 2 апреля 2020 года, один из крупнейших банков США Bank of America ухудшил прогноз по спаду российской экономики в текущем году с 1% до 5,6%.
Общество
«АвтоВАЗ» попросил у самарских властей разрешения возобновить работу
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Общество
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Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
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Общество
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
Общество
Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани
С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
Политика
Минобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил итальянскую газету La Stampa в русофобии и попытках дискредитировать миссию российских военных по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля
Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
Политика
Госдеп допустил отмену санкций с «дочек» «Роснефти»
Вашингтон допустил снятие санкций с дочерних компаний "Роснефти", передает ТАСС.
Культура
Слепаков записал матерную песню про коронавирус
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Армия и оружие
Масштабные учения ВКС России показали на видео
В Крыму, на юге России и Северном Кавказе прошли крупномасштабные учения 4-й армии ВВС и ПВО.
Общество
В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя
Власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя, следует из подписанного и опубликованного постановления главы региона Александра Осипова.
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Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+
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Как сообщал «Байкал-Daily», 25 марта президент России Владимир Путин отменил рабочую неделю, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля включительно.
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Дочь Заворотнюк впервые рассказала в Сети о самочувствии матери
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Футбол
Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.