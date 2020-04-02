Политика

ТАССТАССГлава Коми Сергей Гапликов подал в отставку

Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку. Об этом он сообщил в четверг в своем видеообращении к жителям региона, выложенном на официальном ресурсе главы республики.
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с чего всё началось

Главы Коми и Архангельской области ушли в отставку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Главы Архангельской области Игорь Орлов и Республики Коми Сергей Гапликов подали в отставку. Так, Орлов пояснил, что решение, кто будет готовить регион к предстоящим выборам, должен принять президент страны.
РИА Новости10:27

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Глава Коми ушел в отставку

Ведомости10:47

Сергей Гапликов уходит с поста главы Коми

Pro Город Сыктывкар10:20

Чем известен Сергей Гапликов

Коммерсантъ10:28

Сергей Гапликов сложил полномочия главы Коми

КП - Сыктывкар10:12

Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку

ТАСС10:11

Глава республики Коми Сергей Гапликов написал заявление об отставке

Новая газета10:28

Глава Коми Сергей Гапликов сложил свои полномочия

Комиинформ10:14
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Общество

В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля

Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.
МР7.ру 13:33
Политика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 11:25
Политика

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Известия 11:35
Космос

В России прошли испытания комплекса «Орион-Ц» для связи с МКС

Представители холдинга Росэлектроника сообщили, что комплекс «Орион-Ц» прошел тесты и готов для предоставления связи между Центром управления полетами, МКС и космическими аппаратами.
V-kosmose.com 30 марта в 02:38
Религия

В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по ТВ

Представитель РПЦ уточнил, что в ближайшие дни перед страстной неделей патриарх Кирилл уточнит, будет ли возможность допускать людей на службы.
РБК 13:40
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 12:35
Авто

Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Модернизированной Lada Vesta FL, над которой специалисты "АвтоВАЗа" работают уже достаточно давно, достанется оптика со светодиодной "начинкой".
Новые автомобили вчера в 10:27
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Политика

Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
ЗакC.Ру 10:10
Здоровье

Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России

К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Pro Город Ярославль 08:37
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Энергетика

«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Коммерсантъ 13:10
Происшествия

Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Уфа1.ру 10:02
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 09:32
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa 10:50
Политика

НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией

НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
РИА Новости 13:15
Происшествия

Два ростовчанина заразились коронавирусом в США и Мексике

Ещё два потенциальных носителя коронавируса ожидают результатов анализов, находящихся в референс-центре.
REGNUM 05:49
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Общество

Вирусолог назвал условие для снижения распространения коронавируса в России

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3 548 человек.
Известия 13:22
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
СОВА 06:21
Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:04
Общество

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
Эхо Москвы вчера в 16:02
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Политика

Сербия назвала дату прибытия первого самолета с помощью из России

Первый самолет с медпомощью из России прибудет в Сербию 3 апреля для борьбы с коронавирусом.
Известия 13:43
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
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Сергей Анатольевич Гапликов
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Глава Республики Коми с 22 сентября 2016. Член Президиума Коми Регионального отделения политического совета «Единой России».
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