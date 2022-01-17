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Глава Коми Владимир Уйба отправил правительство региона в отставку

Глава Коми Владимир Уйба распустил правительство республики.
РИА Новости
Своё решение глава Коми связал со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать новой команде.
Комиинформ
Новый состав правительства Республики Коми объявят дополнительно.
Известия
Полномочия председателя Правительства в период формирования нового состава будут возложены на Эльмиру Ахмееву.
Комиинформ

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Комментарий по роспуску Правительства Коми
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