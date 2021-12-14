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Глава Коми отреагировал на критику полпреда

Как сообщил глава Коми в обращении к жителям, 14 декабря республику посетил полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан.
ИА БНК
По словам Владимира Уйба, в отношении социально-экономического развития «есть рост, экономика начинает оживать».
ИА БНК
Отмечается, что в регионе проведена значительная работа, ликвидировано отставание от графика на ряде возводимых социальных объектов.
ТАСС
На совещании также поднимались вопросы жилищного строительства на территории региона в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
ТАСС

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