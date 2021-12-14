REGNUMГлава Коми отреагировал на критику полпредаКак сообщил глава Коми в обращении к жителям, 14 декабря республику посетил полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан.ИА БНКПо словам Владимира Уйба, в отношении социально-экономического развития «есть рост, экономика начинает оживать».ИА БНКОтмечается, что в регионе проведена значительная работа, ликвидировано отставание от графика на ряде возводимых социальных объектов.ТАССНа совещании также поднимались вопросы жилищного строительства на территории региона в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".ТАССЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMКомиинформPro Город УхтаТвоя ПараллельКП - СыктывкарПодробнее о событииПолпред президента в СЗФО Алекандр Гуцан раскритиковал работу правительства КомиИсточник Online03:54Владимир Уйба высказался о критике со стороны полпреда президентаКП - Сыктывкар01:50Глава Коми прокомментировал критику со стороны полпреда президентаКомиинформвчера в 14:03Глава Коми отреагировал на критику полпредаREGNUMвчера в 15:18Владимир Уйба о визите Александра Гуцана: «До конца года постараемся ситуацию исправить»ИА БНКвчера в 13:59Коми участвовала в подведении итогов Стратегии развития РДШТвоя Параллельвчера в 02:03Показать ещёОценить5Поделиться