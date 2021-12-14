Военный аналитик Самус: у Украины много слабых мест, но и у России есть ахиллесова пята

Военный аналитик Михаил Самус подчеркивает, что ситуация, которая сейчас сложилась на украинской границе, мало чем отличается от положения, в котором Украина пребывает с 2017 года.