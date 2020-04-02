Политика
FlashNordГлава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля. Гапликов обратился к жителям республики, поблагодарив их за совместную работу и за поддержку на выборах четыре года назад.
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Политика
В России могут продлить нерабочую неделю
Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан.
Коммерсантъ 02:16
Политика
Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия
Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Газета.Ru 10:25
Политика
Губернатор Архангельской области объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
Медиазона 09:53
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM 05:35
Политика
Ввод режима ЧС может обвалить экономику России
Ряд экспертов и СМИ в России считает, что режим ЧС в связи с коронавирусом до сих пор не введен из-за возможных имиджевых потерь Кремля и правительства.
Pravda.Ru 07:33
Киберспорт
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Общество
Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Культура
Алексей Щербаков, Тамби Масаев и Рустам Рептилоид троллят «Безумного Макса» в рекламе «Газпромнефти»
Стендап-комики Сергей Щербаков, Тамби Масаев и Рустам Рептилоид снялись в «постапокалиптической» рекламе «Газпромнефти».
Adindex.ru 07:10
Финансы
Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты
Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 06:23
Политика
Путин: врачи держат оборону от наступающей эпидемии
Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:57
Экономика
Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ
В 2014-2015 годах, после ослабления рубля на фоне подешевевшей нефти и геополитических рисков, чиновники вернулись к списку системообразующих организаций, периодически рассматривая на заседаниях правкомиссии вопросы оказания поддержки этим компаниям.
Интерфакс 02:23
Энергетика
Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире
Сокращение потребления нефти в мире в случае продления существующих карантинных мер может вызвать падение спроса на неё в ближайшие недели на величину до 20 миллионов баррелей в сутки, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:34
Политика
Лукашенко поделился ожиданиями от интеграции Белоруссии с Россией
Народные новости 03:39
Спорт
Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске»
На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.
РБК 09:12
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Здоровье
Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо
Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
РИА Новости 08:55
Общество
На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян
В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 30 марта в 09:37
Здоровье
Врач рассказал, как поддержать иммунитет во время самоизоляции
Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что лекарства для поддержания или повышения иммунитета применяются только для лечения заболеваний, а препараты для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, — это чаще всего просто маркетинговый ход.
РИА Новости 05:07
Футбол
Чемпионат Бельгии окончательно остановлен
В четверг, 2 апреля, стало известно о досрочном завершении сезона в Бельгии. Об этом сообщает местное издание «HLN».
ГЛАС.RU 08:46
Армия и оружие
США разместили в Литве самолёты RC-12X для слежения за Калининградом
Военное обозрение 08:28
Спорт
Шунин: Люди думают, нас пронесёт. А нас уже не пронесло
Люди просто не осознают, насколько всё серьёзно, думают: «Нас пронесёт».
Нева Спорт 10:20
Общество
Названа доля комфортных для жизни городов России
Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Происшествия
В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях
Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
REGNUM 06:22
Политика
«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»
Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
Происшествия
Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Уфа1.ру 10:02
Происшествия
Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка
Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
ТАСС вчера в 08:17