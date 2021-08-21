ТАССГлава Коми заявил, что северный широтный ход позволит создать 1,5 тыс. рабочих местРеспублику Коми включили в проект строительства Северного широтного хода.ТАССНа территории региона усилят действующую железнодорожную инфраструктуру и построят новые объекты.ТАССПрогнозируемый объем перевозок по Северному широтному ходу составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата.ТАСССтроительство хода позволит сократить путь более чем на 700 км и уменьшит для грузов время в пути на двое-трое суток.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВладимир Уйба: «Северный широтный ход — новый виток развития Республики Коми»ИА БНК10:00Глава Коми Владимир Уйба - о реализации проекта «Северный широтный ход»Комиинформ09:43Глава Коми заявил, что северный широтный ход позволит создать 1,5 тыс. рабочих местТАСС06:51Показать все источникиОценить24Поделиться