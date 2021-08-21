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Глава Коми заявил, что северный широтный ход позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест

Республику Коми включили в проект строительства Северного широтного хода.
ТАСС
На территории региона усилят действующую железнодорожную инфраструктуру и построят новые объекты.
ТАСС
Прогнозируемый объем перевозок по Северному широтному ходу составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата.
ТАСС
Строительство хода позволит сократить путь более чем на 700 км и уменьшит для грузов время в пути на двое-трое суток.
ТАСС

Подробнее о событии

Владимир Уйба: «Северный широтный ход — новый виток развития Республики Коми»
ИА БНК10:00
Глава Коми Владимир Уйба - о реализации проекта «Северный широтный ход»
Комиинформ09:43
Глава Коми заявил, что северный широтный ход позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест
ТАСС06:51
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