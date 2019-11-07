Общество
Lenta.ruГлава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности. Об этом она заявила «Газете.Ru».
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Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове
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Mitsubishi анонсировал тизером обновленные Mirage и Attrage
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