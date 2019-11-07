Общество

Газета.RuГазета.RuГлава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
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Глава Комитета солдатских матерей опровергла свою отставку

Взгляд.ру08:45

Глава Комитета солдатских матерей, отправленная в отставку после расстрела в Забайкалье, не намерена уходить с поста

URA.Ru08:08

Комитет солдатских матерей опроверг слова председателя по делу Шамсутдинова и сместил ее

Znak.comвчера в 11:50

Снятие Салиховской с должности главы Комитета солдатских матерей не связано с ее высказываниями – замглавы Комитета

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Комитет солдатских матерей уволил руководителя

Коммерсантъвчера в 18:04

Комитет солдатских матерей отверг заявления председателя о Шамсутдинове

Московский Комсомолецвчера в 12:55

Главу комитета солдатских матерей сняли с должности из-за заявлений о трагедии в Забайкалье

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
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