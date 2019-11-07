Общество
Lenta.ruГлава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности. Об этом она заявила «Газете.Ru».
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Политика
Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Кино
Вышел трейлер фильма «Цвет из иных миров» c Николасом Кейджем
В сети появился трейлер фантастического фильма ужасов "Цвет из иных миров", снятого по одноименному произведению Говарда Лавкрафта.
Piter.tv 04:19
Политика
В Кремле не обсуждали идею ремонта ветхих домов за счет жителей
Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ.
REGNUM 07:38
Культура
Заслуженный артист России Александр Купцов умер после спектакля
Умер заслуженный артист России Александр Купцов. Информация об этом появилась на странице Казанского театра юного зрителя во «ВКонтакте».
Lenta.ru 06:38
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит батарею на 3730 мАч
Фотография батареи показывает ее номинальную емкость в 14,36 Втч. Аккумулятор работает от 3,85 В и его фактическая емкость равна 3730 мАч.
ГЛАС.RU 06:06
Авто
Родстер «Крым» отправился в тур по России
По информации разработчиков родстера — команды Bauman Racing Team — «Крым» отправится в путешествие по России, что позволит испытать его в действии.
SpeedMe 07:05
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН 05 ноября в 15:52
Общество
В Минобороны назвали вбросом версию об угрозах «опустить» Шамсутдинова
Пресс-служба Минобороны объявила «абсолютной ложью» публикации издания Baza и его Telegram-канала о том, что расстрелявший сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Ридус вчера в 11:45
Политика
Путин призвал воспитывать поколение в духе ценностей многодетной семьи
Московский Комсомолец 07:02
Кино
Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти
Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Общество
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
Известия 08:01
Общество
Экс-мэр подмосковной Истры задержан за должностные преступления
Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.
Вести.Ru 08:15
Общество
МВД разработает механизм ареста криптовалют
МВД вместе с Росфинмониторингом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом и Федеральной службой безопасности при участии Верховного суда до конца 2021 года разработают правовой механизм ареста криптовалют и других виртуальных активов для их конфискации.
Daily Storm 03:21
Политика
Появилось видео драки депутата партии Зеленского и Олега Ляшко
iReactor вчера в 20:53
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Происшествия
Полицейские задержали группу кредитных мошенников
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, от действий злоумышленников пострадали жители Алтайского и Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей.
RuNews24.ru 01:58
Спорт
Стадион «Казань Арена» сменит название
RuNews24.ru 07:00
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией
Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Технологии
«Яндекс» представил робота-доставщика
Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
Кино
«Доктор сон» возглавит американский прокат
На фоне целого букета премьер на первых местах таблицы лидеров американского проката новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" опустилась вниз с первого на четвертое место на второй неделе проката.
Газета.Ru 04:00
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Наука
В Греции раскопали останки невероятных существ из древних мифов
В Греции исследователи обнаружили, идентифицировали и описали окаменелые останки двух ранее неизвестных науке древних видов змей, которые обитали на нашей планете 5,5-6 миллионов лет назад.
Российская газета 06:28
Интернет
В WhatsApp обновили настройки приватности
В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24
Футбол
«Барселона» уволит Вальверде и назначит аргентинского тренера
Руководство каталонской «Барселоны» решило сменить главного тренера команды.
Евро-футбол.ру 05:30