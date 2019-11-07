Общество

Lenta.ruLenta.ruГлава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности. Об этом она заявила «Газете.Ru».
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Глава Комитета солдатских матерей отказалась покидать должность

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URA.Ru10:50

Главу комитета солдатских матерей сняли с должности из-за заявлений о трагедии в Забайкалье

Интерфакс05:13

Главу Комитета солдатских матерей сняли с должности из-за слов о трагедии в Забайкалье

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Снятие Салиховской с должности главы Комитета солдатских матерей не связано с ее высказываниями – замглавы Комитета

Эхо Москвы03:25

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Коммерсантъвчера в 18:04

Комитет солдатских матерей опроверг слова председателя по делу Шамсутдинова и сместил ее

Znak.comвчера в 11:50
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