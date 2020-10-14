Двухлетние автомобили в России стоят дороже, чем новые в 2018 году

Специалисты розничной сети в качестве примера назвали цены еще на Toyota Camry и Volkswagen Tiguan в хорошем состоянии, которые сейчас предлагают за 2,1 – 2,3 млн. рублей, хотя два года назад в дилерских центрах они стоили меньше.