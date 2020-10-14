Глава Красноярского края связал аварию в Норильске с управленческой стратегией «Норникеля»
Стратегия компании направлена на получение дивидендов. Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что авария в «Норникеле» связана с управленческой стратегией компании.В источнике
С чего всё началось
Об этом он заявил на выездном совещании комитетов Совета Федерации по вопросам социально-экономического развития Норильска, сообщается
на официальном портале региона.
Подробнее о событии
Глава Красноярского края считает катастрофу в Норильске следствием политики «Норникеля»
Центральная Служба Новостей06:50