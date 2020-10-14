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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Глава Красноярского края связал аварию в Норильске с управленческой стратегией «Норникеля»

Стратегия компании направлена на получение дивидендов. Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что авария в «Норникеле» связана с управленческой стратегией компании.В источнике
С чего всё началось
Об этом он заявил на выездном совещании комитетов Совета Федерации по вопросам социально-экономического развития Норильска, сообщается
 на официальном портале региона.
РБК01:47
Подробнее о событии
Центральная Служба Новостей

Глава Красноярского края считает катастрофу в Норильске следствием политики «Норникеля»

Центральная Служба Новостей06:50
РБК

Усс связал аварию в Норильске со стратегией «Норникеля»

РБК01:47
Моя Москва.онлайн

Глава Красноярского края связал аварию в Норильске с управленческой стратегией «Норникеля»

Моя Москва.онлайн03:17
Накануне.Ru

Усс обвинил менеджмент «Норникеля» в «извлечении дивидендов»

Накануне.Ru02:43
БИЗНЕС Online

Губернатор объяснил экокатастрофу в Норильске стратегией «Норникеля» и обратился к Москве

БИЗНЕС Online03:43
РЕН ТВ

Губернатор Усс обвинил в аварии в Норильске стратегию «Норникеля»

РЕН ТВ23:51
ПРАЙМ

Губернатор обвинил «Норникель» в аварии на ТЭЦ

ПРАЙМ23:49

Рамный внедорожник Isuzu MU-X нового поколения засветили на видео. Премьера в октябре

Пару недель назад в Сеть выложили патентные изображения рамного внедорожника Isuzu MU-X нового, третьего по счету, поколения, а недавно дизайнер Kolesa.ru на основе этих картинок представил свое видение того, какой могла получиться модель.
Колёса.ru10:08

МИД Белоруссии вручил ноту послу Украины из-за указа Зеленского

Белорусский МИД вручил украинскому послу Игорю Кизиму ноту, в которой выразил обеспокоенность указом президента Украины Владимира Зеленского о привлечении высококвалифицированных специалистов из Белоруссии.
RT на русском10:47

Компания Lifan признана банкротом

Автопроизводитель является частью концерна Lifan Holdings, некогда одного из крупнейших в мире производителей мотоциклов, но сама материнская компания в августе была признана неплатежеспособной.
Тарантас Ньюс09:23

Суда снабжения «Северного потока-2» начали испытания

Появились прямые свидетельства того, что трубоукладчик «Академик Черский» проводит испытания вблизи Калининграда для дальнейшего возобновления прокладки последнего участка газопровода «Северный поток-2».
Коммерсантъ18:17

В МИД РФ назвали, кто ответственен за прекращение диалога с Евросоюзом

Захарова прокомментировала заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном прекращении диалога с Евросоюзом из-за очередных санкций, введенных на этот раз по причине якобы отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
ИА Красная Весна15:26

МВД: государство компенсирует ряд расходов для возвращающихся в РФ соотечественников

Российские государство компенсирует соотечественникам из многодетных семей, переезжающим в РФ из других государств, расходы на по уплате госпошлин за оформление ряда документов.
ТАСС15:11

Двухлетние автомобили в России стоят дороже, чем новые в 2018 году

Специалисты розничной сети в качестве примера назвали цены еще на Toyota Camry и Volkswagen Tiguan в хорошем состоянии, которые сейчас предлагают за 2,1 – 2,3 млн. рублей, хотя два года назад в дилерских центрах они стоили меньше.
Tvoe-avto.com15:01

Боевики из ЕС и Северной Африки погибли при подрыве склада в Сирии

В 13 километрах от сирийского Идлиба был подорван склад, где боевики хранили боеприпасы и хлорсодержащие вещества, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
Газета.Ru15:17

На Первом канале выходит сериал «Катран», рассказывающий о новом деле майора Черкасова

На Первом канале стартует сериал «Катран» — седьмой проект из цикла о расследованиях майора Ивана Черкасова, образ которого на экране вот уже несколько лет исполняет актер Андрей Смоляков.
Вокруг ТВ12 октября в 14:41