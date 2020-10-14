Глава Красноярского края связал аварию в Норильске с управленческой стратегией «Норникеля»
«Анализ управленческой стратегии компании в последние годы свидетельствует о том, что она, эта стратегия, была направлена, прежде всего, на извлечение дивидендов в ущерб технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных задач»,— заявил он на выездном совещании комитетов Совета федерации РФ по вопросам социально-экономического развития Норильска в Красноярске.В источнике
С чего всё началось
Об этом он заявил на выездном совещании комитетов Совета Федерации по вопросам социально-экономического развития Норильска, сообщается
на официальном портале региона.
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