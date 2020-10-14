Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ Новосибирск
Коммерсантъ Новосибирск

Глава Красноярского края связал аварию в Норильске с управленческой стратегией «Норникеля»

«Анализ управленческой стратегии компании в последние годы свидетельствует о том, что она, эта стратегия, была направлена, прежде всего, на извлечение дивидендов в ущерб технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных задач»,— заявил он на выездном совещании комитетов Совета федерации РФ по вопросам социально-экономического развития Норильска в Красноярске.В источнике
С чего всё началось
Об этом он заявил на выездном совещании комитетов Совета Федерации по вопросам социально-экономического развития Норильска, сообщается
 на официальном портале региона.
РБК01:47
Подробнее о событии
KrasNews.com

Усс обвинил топ-менеджмент «Норникеля» в провальной управленческой стратегии, результатом которой стали аварии

KrasNews.com04:24
ПРАЙМ

Губернатор обвинил «Норникель» в аварии на ТЭЦ

ПРАЙМ23:49
Моя Москва.онлайн

Глава Красноярского края связал аварию в Норильске с управленческой стратегией «Норникеля»

Моя Москва.онлайн03:17
Накануне.Ru

Усс обвинил менеджмент «Норникеля» в «извлечении дивидендов»

Накануне.Ru02:43
РБК

Усс связал аварию в Норильске со стратегией «Норникеля»

РБК01:47
РЕН ТВ

Губернатор Усс обвинил в аварии в Норильске стратегию «Норникеля»

РЕН ТВ23:51
БИЗНЕС Online

Губернатор объяснил экокатастрофу в Норильске стратегией «Норникеля» и обратился к Москве

БИЗНЕС Online03:43

NYT заявила о «двойном отравлении» Навального

Основатель ФБК Алексей Навальный мог пережить «двойное отравление» ядом «Новичок», который был добавлен в виде порошка в его чай перед вылетом в Томске, а также был найден на бутылке с водой, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя немецких спецслужб.
Ведомости12:20

Путин и Эрдоган обсудили участие иностранных наемников в боях в Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе и участие в армяно-азербайджанском конфликте наемников из стран Ближнего Востока, передает пресс-служба Кремля.
Ведомости13:20

Путин поддержал продление выдачи льготной ипотеки до июля 2021 года

Президент России Владимир Путин поддержал продление программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках по ставке не более 6,5%. Действие госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке предложено продлить до 1 июля 2021 года.
РБК09:42

Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и Евросоюзом

Вчера министр иностранных дел Сергей Лавров на выступлении в международном клубе «Валдай» сообщил, что если Запад не понимает необходимости уважительного диалога с Россией, то Россия вполне может разорвать диалог со странами Европейского союза.
CT news05:41