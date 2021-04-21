Глава Красноярского края запросил на экологические проекты 191 млрд рублей
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил правительство выделить региону 190,9 млрд руб. для восстановления окружающей среды и компенсации ущерба от разлива топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.В источнике
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Усс после аварии «Норникеля» попросил у правительства ₽191 млрд
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил правительство выделить региону 190,9 млрд руб. для восстановления окружающей среды и компенсации ущерба от майской аварии у «Норникеля» с разливом дизельного топлива.
РБК00:00