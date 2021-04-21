Создатель Days Gone утверждает, что рейтинг игр для Sony важнее количества проданных копий

Как стало известно EVO-RUS.COM, геймдиректор и создатель компьютерной игры в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror с открытым миром от третьего лица Days Gone Джон Гарвин поделился своим мнением о том, что именно привело к отсутствию работы над сиквелом.