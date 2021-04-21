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Экономика

Глава Красноярского края запросил на экологические проекты 191 млрд рублей

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил правительство выделить региону 190,9 млрд руб. для восстановления окружающей среды и компенсации ущерба от разлива топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.В источнике
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С чего всё началось

Усс после аварии «Норникеля» попросил у правительства ₽191 млрд

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил правительство выделить региону 190,9 млрд руб. для восстановления окружающей среды и компенсации ущерба от майской аварии у «Норникеля» с разливом дизельного топлива.
РБК00:00

Подробнее о событии

Красноярский край просит у кабмина 190 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива ГСМ

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Красноярский губернатор попросил более 190 млрд рублей на экологию

Известия05:31

Усс после аварии «Норникеля» попросил у правительства ₽191 млрд

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Российский губернатор попросил 190 миллиардов рублей на экологию

Lenta.ru04:19

Глава Красноярского края запросил на экологические проекты 191 млрд рублей

Коммерсантъ00:59

Глава Красноярского края запросил 191 млрд рублей на экологические проекты

Говорит Москва00:51

Правительство РФ до мая рассмотрит предложения Усса по штрафу «Норникеля»

Ngs24.ru06:30
Интересное

Беспилотник ВВС США пролетел в закрытом воздушном районе у берегов Крыма

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Газета.Ru06:20

Создатель Days Gone утверждает, что рейтинг игр для Sony важнее количества проданных копий

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Evo-rus.com19 апреля в 01:48

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Газета.Ru07:24